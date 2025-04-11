FlixBus запускает три маршрута в Германию, Польшу и Молдову с остановками в аэропортах

Компания FlixBus объявила о запуске трех новых маршрутов из Украины: Винница – Штутгарт (Германия), Днепр – Варшава (Польша) и Киев – Кишинев (Молдова).

Об этом сообщила пресс-служба компании

Отмечается, что пассажиры теперь могут удобно добраться до 7 аэропортов в Польше, Германии, Венгрии и Молдове.

Благодаря остановкам в ключевых аэропортах в Варшаве, Будапеште, Кишиневе, Штутгарте, Люблине и Кельне эти маршруты позволят пассажирам легко и быстро продолжить свое путешествие, соединяя большие европейские города с Украиной.

Полные маршруты новых линий

№3240: Днепр — Александрия — Кропивницкий — Умань — Винница — Хмельницкий -Тернополь -Львов — Аэропорт Люблина — Люблин — Варшава

Первый рейс по этому маршруту запланирован на 14 апреля из Варшавы. Благодаря остановке в аэропорту Люблина маршрут особенно удобен для пассажиров, планирующих авиаперелеты или возвращающихся в Украину. Отправления из Днепра будут проходить в среду, четверг и воскресенье. В обратном направлении автобус будет курсировать в понедельник, вторник и пятницу.

№3214: Винница — Хмельницкий — Тернополь — Львов — Дрезден — Лейпциг — Йена — Веймар — Гиссен — Франкфурт-Дармштадт — Мангейм — Гайдельберг — Гайльбронн — Штутгарт

Первый автобус по этому маршруту уже в пути. Пассажиры смогут удобно добраться до Франкфурта — одного из крупнейших авиахабов Европы. Конечная остановка – Штутгарт, где также расположен международный аэропорт, открывающий дополнительные возможности для планирования путешествий по Европе. Отправления из Украины будут проходить в понедельник, четверг и субботу. В обратном направлении – понедельник, среда и суббота.

№3290: Киев — Житомир — Винница — Могилев-Подольский — Бельцы — Аэропорт Кишинев — Кишинев

Отправка из Киева будет осуществляться во вторник, четверг и субботу. Автобус отправляется в 06:00 с Центрального автовокзала в Киеве, в 09:00 из Житомира, в 11:00 из Винницы и в 13:05 из Могилев-Подольского. Прибытие в аэропорт Кишинева – в 19:30, в Кишинев – в 20:00. В обратном направлении автобус отправляется в среду, пятницу и воскресенье. Выезд из Кишинева – в 05:00, из аэропорта Кишинева – в 05:30. Прибытие в Киев (Центральный автовокзал) – в 19:15.

В декабре 2024 года FlixBus объявил о запуске трех международных маршрутов из Украины в Германию накануне зимних праздников: Ивано-Франковск – Берлин, Чернигов – Кёльн и Одесса – Бремен.

О FlixBus

Компания FlixBus обеспечивает прямое соединение между 29 городами Германии и 11 городами Украины. В общем перевозчик уже имеет 28 прямых автобусных рейсов между Украиной и 8 странами ЕС. Из них 9 заезжают в аэропорты.

Особенностью сети FlixBus является возможность построения маршрутов с пересадками, благодаря чему пассажиры из Украины могут беспрепятственно добраться до Украины, чтобы побыть с родными и близкими, или путешествовать автобусом до практически любого уголка мира.

Компания FlixBus вышла на рынок Украины в 2017 году.