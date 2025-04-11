FlixBus запускає три маршрути до Німеччини, Польщі та Молдови з зупинками в аеропортах

Компанія FlixBus оголосила про запуск трьох нових маршрутів з України: Вінниця – Штутгарт (Німеччина), Дніпро – Варшава (Польща) та Київ – Кишинів (Молдова).

Про це повідомила пресслужба компанії

Зазначається, що пасажири тепер можуть зручно дістатися до 7 аеропортів, розташованих у Польщі, Німеччині, Угорщині та Молдові.

Завдяки зупинкам у ключових аеропортах у Варшаві, Будапешті, Кишиневі, Штутгарті, Любліні та Кельні, ці маршрути дозволять пасажирам легко та швидко продовжити свою подорож, з’єднуючи великі європейські міста з Україною.

Повні маршрути нових ліній

№3240: Дніпро - Олександрія - Кропивницький - Умань - Вінниця - Хмельницький -Тернопіль -Львів - Аеропорт Любліна - Люблін - Варшава

Перший рейс за цим маршрутом заплановано на 14 квітня з Варшави. Завдяки зупинці в аеропорту Любліна маршрут особливо зручний для пасажирів, які планують авіаперельоти або повертаються до України. Відправлення з Дніпра відбуватимуться у середу, четвер та неділю. В зворотному напрямку автобус курсуватиме у понеділок, вівторок та п’ятницю.

№3214: Вінниця - Хмельницький - Тернопіль - Львів - Дрезден - Лейпциг - Єна - Веймар - Гіссен - Франкфурт- Дармштадт - Мангейм - Гайдельберг - Гайльбронн - Штутгарт

Перший автобус за цим маршрутом уже в дорозі. Пасажири матимуть можливість зручно дістатися до Франкфурта — одного з найбільших авіахабів Європи. Кінцевою зупинкою є Штутгарт, де також розташований міжнародний аеропорт, що відкриває додаткові можливості для планування подорожей по Європі. Відправлення з України відбуватимуться у понеділок, четвер та суботу. У зворотному напрямку - понеділок, середу та суботу.

№3290: Київ - Житомир - Вінниця - Могилів-Подільський - Бєльці - Аеропорт Кишинів - Кишинів

Відправлення з Києва здійснюватимуться у вівторок, четвер та суботу. Автобус вирушає о 06:00 з Центрального автовокзалу в Києві, о 09:00 із Житомира, об 11:00 з Вінниці та о 13:05 з Могилів-Подільського. Прибуття до аеропорту Кишинева — о 19:30, до Кишинева — о 20:00. У зворотному напрямку автобус відправлятиметься у середу, п’ятницю та неділю. Виїзд з Кишинева — о 05:00, з аеропорту Кишинева — о 05:30. Прибуття до Києва (Центральний автовокзал) — о 19:15.

У грудні 2024 року FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних маршрутів з України до Німеччини напередодні зимових свят: Івано-Франківськ - Берлін, Чернігів - Кельн та Одеса - Бремен.

Про FlixBus

Компанія FlixBus забезпечує пряме сполучення між 29 містами Німеччини та 11 містами України. Загалом перевізник має вже 28 прямих автобусних рейсів між Україною та 8 країнами ЄС. З них 9 заїжджають у аеропорти.

Особливістю мережі FlixBus є можливість побудови маршрутів з пересадками, завдяки чому пасажири з України можуть безперешкодно дістатися до України, щоб побути з рідними та близькими, або ж подорожувати автобусом до практично будь-якого куточка світу.

Компанія FlixBus вийшла на ринок України у 2017 році.