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FlixBus відкриває три нові маршрути з України до Німеччини
Найбільший оператор автобусних перевезень в Європі FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних маршрутів з України до Німеччини напередодні зимових свят: Івано-Франківськ - Берлін, Чернігів - Кельн та Одеса - Бремен.
Про це повідомила пресслужба перевізника.
Там зазначили, що квитки на рейси уже доступні на сайті flixbus.ua та у партнерських агентствах.
Що відомо про нові маршрути
За інформацією пресслужби, нові рейси слідуватимуть за наступними маршрутами:
№3212: Одеса - Умань - Вінниця - Хмельницький - Тернопіль - Львів - Берлін - Гамбург – Бремен.
Перший рейс за цим маршрутом заплановано на 10 грудня з Одеси. Він забезпечить зручний транспортний зв'язок не лише для українців, які перебувають у Німеччині, але й для тих, хто мешкає чи мандрує країнами Північної Європи.
Відправлення відбуватимуться у вівторок, середу та суботу. В зворотному напрямку автобус курсуватиме у понеділок, четвер та суботу.
№3217: Чернігів - Київ - Житомир - Рівне - Львів - Берлін - Магдебург - Ганновер - Дортмунд - Ессен - Дуйсбург - Дюссельдорф - Аеропорт Кельн-Бонн.
Цей маршрут є зручним варіантом подорожі до Кельна, зокрема до аеропорту Кельн-Бонн. Перше відправлення відбудеться 16 грудня.
Автобус відправлятиметься у понеділок, середу та п’ятницю. Виїжджатиме з Чернігова о 9:50 та прибуватиме до Кельна 21:15 наступного дня. В зворотному напрямку автобус відправлятиметься у середу, п’ятницю та неділю. Виїзд з Кельну запланований на 7:35. До Чернігова автобус прибуватиме о 20:00 наступного дня.
№3245: Івано-Франківськ - Львів - Жешув - Кельце - Лодзь - Познань – Берлін.
Відправлення №3245 відбуватиметься двічі на тиждень: у четвер та неділю, в зворотному напрямку – у понеділок та п’ятницю.
Нагадаємо, восени FlixBus запустив новий автобусний маршрут з Києва до Мюнхена.
Також нещодавно FlixBus запустив маршрут з України до Брюсселя.
Додамо, що в кінці травня стало відомо про запуск трьох міжнародних маршрутів FlixBus з України до аеропортів у Молдові, Польщі та Угорщині.
Про FlixBus
Компанія FlixBus забезпечує пряме сполучення між 29 містами Німеччини та 11 містами України. Загалом перевізник має вже 28 прямих автобусних рейсів між Україною та 8 країнами ЄС. З них 9 заїжджають у аеропорти.
Особливістю мережі FlixBus є можливість побудови маршрутів з пересадками, завдяки чому пасажири з України можуть безперешкодно дістатися до України, щоб побути з рідними та близькими, або ж подорожувати автобусом до практично будь-якого куточка світу.
Компанія FlixBus вийшла на ринок України у 2017 році. Фактично Flixbus був присутнім на ринку України з червня 2016 року та продавав квитки зі Львова та Ужгорода до Амстердама, Берліна, Відня, Франкфурта та інших міст. Проте безпосередньо перевезення з України здійснював її партнер — компанія LEO Express.