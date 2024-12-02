Відкрити автобусний маршрут за кордон можна буде онлайн: почалося тестування е-кабінету для перевізників

Міністерство розвитку громад та територій спільно з Державною службою з безпеки на транспорті розпочали тестування оновленого кабінету перевізника для відкриття міжнародних автобусних маршрутів.

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Як зазначають у міністерстві, міжнародні перевізники пасажирів зможуть самостійно протестувати новий механізм подачі інформації для відкриття маршруту за кордон. Ключовою метою цього етапу є надання бізнесу можливості підготуватися до запуску нової процедури відкриття маршрутів та отримати від нього зворотній зв’язок.

Відкриття маршрутів онлайн, без потреби подавати паперові пакети документів на розгляд комісії в міністерстві, було передбачено оновленим порядком організації перевезень пасажирів міжнародним автотранспортом, затвердженим наказом Мінвідновлення №966 від 5 вересня.

5 листопада документ було зареєстровано в Міністерстві юстиції, а в грудні він має бути офіційно опублікований. Відразу після цього відкриття маршрутів буде можливим лише за допомогою кабінету перевізника.

Для початку тестування перевізнику варто зайти на портал Укртрансбезпеки та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Далі потрібно перейти у розділ "Мої маршрути" та обрати опцію "Відкрити маршрут".

Серед інформації, яку необхідно буде зазначити, є тип перевезень, періодичність перевезень, країна прибуття, місто відправлення та місто прибуття. Також потрібно додати договір про паритетне обслуговування маршруту, якщо така вимога є. Окрім цього, перевізник самостійно має ввести розклад руху та пункт пропуску через кордон. Детальну інструкцію опубліковано на сайті Мінвідновлення.

Важливо, що внесена інформація під час тестування після завершення тестування не збережеться. Таким чином, у разі потреби відкриття маршруту, коли кабінет вже буде запущений у повноцінне використання, інформацію потрібно буде вводити заново.

Нагадаємо також, що нещодавно в Україні розпочали наповнення єдиного реєстру автостанцій. Також цього року запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів.