Открыть автобусный маршрут за границу можно будет онлайн: началось тестирование е-кабинета для перевозчиков

Министерство развития общин и территорий совместно с Государственной службой безопасности на транспорте приступили к тестированию обновленного кабинета перевозчика для открытия международных автобусных маршрутов.

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Как отмечают в министерстве, международные перевозчики пассажиров смогут самостоятельно протестировать новый механизм подачи информации для открытия маршрута за границу. Ключевой целью этого этапа является предоставление бизнесу возможности подготовиться к запуску новой процедуры открытия маршрутов и получить от него обратную связь.

Открытие маршрутов онлайн без необходимости подавать бумажные пакеты документов на рассмотрение комиссии в министерстве было предусмотрено обновленным порядком организации перевозок пассажиров международным автотранспортом, утвержденным приказом Минвосстановления №966 от 5 сентября.

5 ноября документ был зарегистрирован в Министерстве юстиции, а в декабре он должен быть официально опубликован. Сразу после этого открытие маршрутов будет возможно лишь с помощью кабинета перевозчика.

Для начала тестирования перевозчику следует зайти на портал Укртрансбезопасности и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи. Далее нужно перейти в раздел "Мои маршруты" и выбрать "Открыть маршрут".

Среди информации, которую необходимо будет указать, - тип перевозок, периодичность перевозок, страна прибытия, город отправления и город прибытия. Также следует добавить договор о паритетном обслуживании маршрута, если такое требование имеется. Кроме того, перевозчик самостоятельно должен ввести расписание движения и пункт пропуска через границу. Подробная инструкция опубликована на сайте Минвосстановления.

Важно, что внесенная информация при тестировании после завершения тестирования не сохранится. Таким образом, при необходимости открытия маршрута, когда кабинет уже будет запущен в полноценное использование, информацию нужно будет вводить заново.

Напомним также, что недавно в Украине приступили к наполнению единого реестра автостанций. Также в этом году заработал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов.