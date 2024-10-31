FlixBus запускает новый маршрут из Киева в Мюнхен

FlixBus, крупнейший оператор международных автобусных перевозок, объявил о запуске нового маршрута из Киева в Мюнхен. Кроме того, компания сообщает о новом партнерстве с KLR Bus, предлагая еще большее количество рейсов для украинских пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба FlixBus.

Это первое прямое сообщение FlixBus между Киевом и Мюнхеном, что позволяет беспрепятственно пересаживаться на маршруты в направлении Италии, Франции и Хорватии.

Полный маршрут новой линии: Киев – Житомир – Ровно – Львов – Краков – Катовице – Вроцлав – Прага – Нюрнберг – Ингольштадт – Мюнхен.

Как сообщается, отправка будет осуществляться ежедневно, начиная с 1 ноября. Автобус будет выезжать в 14:40 из Киева, в 10:00 на следующий день из Вроцлава и в 14:15 из Праги. Будет автобус в Мюнхен в 20:20.

В обратном направлении автобус будет отправляться из Мюнхена в 08:30, из Праги в 14:45, из Кракова – в 22:50. К конечной станции – Киев (Центральный автовокзал) – прибывает в 15:40 на следующий день.

Кроме того, в рамках расширения маршрутной сети FlixBus объявил о новом партнерстве с KLR Bus. Благодаря сотрудничеству, на сайте flixbus.ua теперь доступны билеты на дополнительные направления, обслуживаемые KLR Bus. Среди новых маршрутов: Хмельницкий – Бонн, Хмельницкий – Ольденбург, Хмельницкий – Малага и Хмельницкий – Мадрид.

Эти рейсы выполняются следующим образом:

· Хмельницкий – Малага и Хмельницкий – Мадрид : отправление в среду и субботу, обратные рейсы – во вторник и субботу.

· Хмельницкий – Ольденбург : отправление в понедельник, среду, четверг и субботу, обратные рейсы – во вторник, четверг, субботу и воскресенье.

· Хмельницкий – Бонн : ежедневные рейсы по обоим направлениям.

Билеты на рейсы уже доступны на сайте flixbus.ua и в официальных партнерских агентствах.

Всего FlixBus уже насчитывает 29 прямых автобусных рейсов между Украиной и 6 странами ЕС. Из них 9 заезжают в аэропорты.

Недавно FlixBus запустил новый маршрут из Украины в Брюссель.

Добавим, что в конце мая стало известно о запуск трех международных маршрутов FlixBus из Украины в аэропорты в Молдове, Польше и Венгрии.

Напомним, компания FlixBus вышла на рынок Украины в 2017 году. Фактически Flixbus присутствовал на рынке Украины с июня 2016 года и продавал билеты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города. Однако непосредственно перевозку из Украины осуществлял ее партнер — компания LEO Express.