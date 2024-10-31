FlixBus запускає новий маршрут з Києва до Мюнхена

FlixBus, найбільший оператор міжнародних автобусних перевезень, оголосив про запуск нового маршруту з Києва до Мюнхена. Крім того, компанія повідомляє про нове партнерство з KLR Bus, пропонуючи ще більше європейських напрямків для українських пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба FlixBus.

Зазначається, що це перше пряме сполучення FlixBus між Києвом та Мюнхеном, що дозволяє безперешкодно пересідати на маршрути в напрямку Італії, Франції та Хорватії.

Повний маршрут нової лінії: Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Катовіце – Вроцлав – Прага –Нюрнберг – Інґольштадт – Мюнхен.

Як повідомляється, відправлення здійснюватиметься щоденно, починаючи з 1 листопада. Автобус виїжджатиме о 14:40 з Києва, о 10:00 наступного дня з Вроцлава та о 14:15 з Праги. Прибуватиме автобус до Мюнхена о 20:20.

У зворотному напрямку автобус відправлятиметься з Мюнхену о 08:30, з Праги о 14:45, з Кракова – о 22:50. До кінцевої станції – Київ (Центральний автовокзал) – прибуватиме о 15:40 наступного дня.

Крім того, у межах розширення маршрутної мережі FlixBus оголосив про нове партнерство з KLR Bus. Завдяки співпраці, на сайті flixbus.ua тепер доступні квитки на додаткові напрямки, що обслуговуються KLR Bus. Серед нових маршрутів: Хмельницький – Бонн, Хмельницький – Ольденбурґ, Хмельницький – Малага та Хмельницький – Мадрид.

Ці рейси виконуються наступним чином:

· Хмельницький – Малага та Хмельницький – Мадрид: відправлення у середу та суботу, зворотні рейси – у вівторок та суботу.

· Хмельницький – Ольденбург: відправлення у понеділок, середу, четвер та суботу, зворотні рейси – у вівторок, четвер, суботу та неділю.

· Хмельницький – Бонн: щоденні рейси в обох напрямках.

Квитки на рейси вже доступні на сайті flixbus.ua та в офіційних партнерських агентствах.

Загалом FlixBus має вже 29 прямих автобусних рейсів між Україною та 6 країнами ЄС. З них 9 заїжджають у аеропорти.

Нещодавно FlixBus запустив новий маршрут з України до Брюсселя.

Додамо, що в кінці травня стало відомо про запуск трьох міжнародних маршрутів FlixBus з України до аеропортів у Молдові, Польщі та Угорщині.

Нагадаємо, компанія FlixBus вийшла на ринок України у 2017 році. Фактично Flixbus був присутнім на ринку України з червня 2016 року та продавав квитки зі Львова та Ужгорода до Амстердама, Берліна, Відня, Франкфурта та інших міст. Проте безпосередньо перевезення з України здійснював її партнер — компанія LEO Express.