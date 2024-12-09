FlixBus открывает три новых маршрута из Украины в Германию

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе FlixBus объявил о запуске трех международных маршрутов из Украины в Германию накануне зимних праздников: Ивано-Франковск – Берлин, Чернигов – Кёльн и Одесса – Бремен.

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Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Там отметили, что билеты на рейсы уже доступны на сайте flixbus.ua и в партнерских агентствах.

Что известно о новых маршрутах

По информации пресс-службы, новые рейсы будут следовать по следующим маршрутам:

№3212: Одесса — Умань — Винница — Хмельницкий — Тернополь — Львов — Берлин — Гамбург — Бремен.

Первый рейс по этому маршруту запланирован на 10 декабря из Одессы. Он обеспечит удобную транспортную связь не только для украинцев, находящихся в Германии, но и для проживающих или путешествующих по странам Северной Европы.

Отправки будут проходить во вторник, среду и субботу. В обратном направлении автобус будет курсировать в понедельник, четверг и субботу.

№3217: Чернигов — Киев — Житомир — Ровно — Львов — Берлин — Магдебург — Ганновер — Дортмунд — Эссен — Дуйсбург — Дюссельдорф — Аэропорт Кельн-Бонн.

Этот маршрут является удобным вариантом путешествия в Кельн, в частности в аэропорт Кельн-Бонн. Первая отправка состоится 16 декабря.

Автобус будет отправляться в понедельник, среду и пятницу. В Чернигов автобус будет прибывать в 20:00 на следующий день.

№3245: Ивано-Франковск – Львов – Жешув – Кельце – Лодзь – Познань – Берлин.

Отправка №3245 будет проходить дважды в неделю: в четверг и воскресенье, в обратном направлении – в понедельник и пятницу.

Напомним, осенью FlixBus запустил новый автобусный маршрут из Киева в Мюнхен.

Также недавно FlixBus запустил маршрут из Украины в Брюссель.

Добавим, что в конце мая стало известно о запуске трех международных маршрутов FlixBus из Украины в аэропорты в Молдове, Польше и Венгрии.

О FlixBus

Компания FlixBus обеспечивает прямое соединение между 29 городами Германии и 11 городами Украины. В целом у перевозчика уже 28 прямых автобусных рейсов между Украиной и 8 странами ЕС. Из них 9 заезжают в аэропорты.

Особенностью сети FlixBus является возможность построения маршрутов с пересадками, благодаря чему пассажиры из Украины могут беспрепятственно добраться до Украины, чтобы побыть с родными и близкими, или путешествовать автобусом до практически любого уголка мира.

Компания FlixBus вышла на рынок Украины в 2017 году. Фактически Flixbus присутствовал на рынке Украины с июня 2016 года и продавал билеты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города. Однако непосредственно перевозку из Украины осуществлял ее партнер — компания LEO Express.