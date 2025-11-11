- Категория
ФЛП на едином налоге не могут осуществлять деятельность, не указанную в учетных данных – ГНС
Физические лица – предприниматели, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, не имеют права осуществлять виды хозяйственной деятельности, не внесены в их учетные данные и отсутствуют в реестре плательщиков единого налога.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
В ведомстве объясняют, что осуществление деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога, – основание для утраты права на упрощенную систему и перехода на общую систему налогообложения.
Перейти на общую систему такой плательщик должен с первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором такая деятельность осуществлялась.
Как изменить вид деятельности
Налоговая информирует, что в случае изменения вида деятельности необходимо подать изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), а затем обновить данные в налоговой службе.
В ЕГР содержатся все сведения о ФЛП, в том числе виды хозяйственной деятельности.
Именно информация из ЕГР является основанием для внесения изменений в учетные данные налогоплательщиков.
Информация об изменениях в сведениях ФЛП автоматически передается из ЕГР в информационные системы ГНС в электронной форме. Это происходит с интервалом в течение двух часов после проведения регистрационного действия.
Наглядный пример
В налоговой объясняют, что если программист (ФЛП на 2 группе единого налога с КВЭД _62.01 – Компьютерное программирование) решил расширить свою деятельность и открыть кафе, то для этого необходимо:
- Внести в ЕГР изменения путем добавления КВЭД _56.10 Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания.
- Подать заявление в налоговую о внесении изменений в реестр плательщиков единого налога с добавлением КВЕД_56.10 Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания.
После этих действий ФЛП может осуществлять деятельность по оказанию услуг питания.
Напомним, 44,18 млрд грн единого налога уплатили ФЛП в местные бюджеты за 9 месяцев 2025 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году и в 1,8 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.