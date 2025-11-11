ФЛП на едином налоге не могут осуществлять деятельность, не указанную в учетных данных – ГНС

Физические лица – предприниматели, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, не имеют права осуществлять виды хозяйственной деятельности, не внесены в их учетные данные и отсутствуют в реестре плательщиков единого налога.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В ведомстве объясняют, что осуществление деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога, – основание для утраты права на упрощенную систему и перехода на общую систему налогообложения.

Перейти на общую систему такой плательщик должен с первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором такая деятельность осуществлялась.

Как изменить вид деятельности

Налоговая информирует, что в случае изменения вида деятельности необходимо подать изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), а затем обновить данные в налоговой службе.

В ЕГР содержатся все сведения о ФЛП, в том числе виды хозяйственной деятельности.

Именно информация из ЕГР является основанием для внесения изменений в учетные данные налогоплательщиков.

Информация об изменениях в сведениях ФЛП автоматически передается из ЕГР в информационные системы ГНС в электронной форме. Это происходит с интервалом в течение двух часов после проведения регистрационного действия.

Наглядный пример

В налоговой объясняют, что если программист (ФЛП на 2 группе единого налога с КВЭД _62.01 – Компьютерное программирование) решил расширить свою деятельность и открыть кафе, то для этого необходимо:

Внести в ЕГР изменения путем добавления КВЭД _56.10 Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания.

Подать заявление в налоговую о внесении изменений в реестр плательщиков единого налога с добавлением КВЕД_56.10 Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания.

После этих действий ФЛП может осуществлять деятельность по оказанию услуг питания.

Напомним, 44,18 млрд грн единого налога уплатили ФЛП в местные бюджеты за 9 месяцев 2025 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году и в 1,8 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.