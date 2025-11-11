ФОП на єдиному податку не можуть здійснювати діяльність, не зазначену в облікових даних – ДПС

Фізичні особи – підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, не мають права здійснювати види господарської діяльності, не внесені до їхніх облікових даних та які відсутні у реєстрі платників єдиного податку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

У відомстві пояснюють, що провадження діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку, – підстава для втрати права на спрощену систему і переходу на загальну систему оподаткування.

Перейти на загальну систему такий платник повинен з першого числа місяця, наступного за звітним періодом, у якому така діяльність здійснювалася.

Як змінити вид діяльності

Податкова інформує, що у разі зміни виду діяльності, необхідно подати зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР), а потім оновити дані у податковій службі.

У ЄДР містяться усі відомості про ФОП, зокрема види господарської діяльності.

Саме інформація з ЄДР є підставою для внесення змін до облікових даних платників податків.

Інформація про зміни у відомостях ФОП автоматично передається з ЄДР до інформаційних систем ДПС в електронній формі. Це відбувається з інтервалом до двох годин після проведення реєстраційної дії.

Наочний приклад

У податковій пояснюють, що якщо програміст (ФОП на 2 групі єдиного податку з КВЕД _62.01 – Комп’ютерне програмування), вирішив розширити свою діяльність та відкрити кафе, то для цього необхідно:

Внести в ЄДР зміни шляхом додавання КВЕД _56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Подати заяву до податкової про внесення змін до реєстру платників єдиного податку з додаванням КВЕД_56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Після цих дій ФОП може здійснювати діяльність з надання послуг харчування.

Нагадаємо, 44,18 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи до місцевих бюджетів за 9 місяців 2025 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік та у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.