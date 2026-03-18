Фонд частичного гарантирования кредитов выбрал небанковские учреждения для финансирования малых фермеров

Выбраны небанковские учреждения, которые смогут финансировать малых фермеров / Depositphotos

Фонд частичного обеспечения кредитов в сельском хозяйстве отобрал пять небанковских финансовых учреждений, которые будут предоставлять кредиты малым агропроизводителям с земельным банком до 500 гектаров. Фонд будет покрывать до 50% задолженности по кредитам из-за портфельных гарантий, что открывает малым фермерам доступ к финансированию.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В рамках пилотного проекта избранные кредитные союзы и финансовые компании будут предоставлять кредиты сельхозпроизводителям с частичным покрытием портфельными гарантиями Фонда. Общий лимит гарантий составляет 80 млн. грн.

"Малые фермеры часто имеют ограниченный доступ к кредитным ресурсам. Именно поэтому важно привлекать к финансированию аграриев не только банки, но и кредитные союзы и финансовые компании, которые работают непосредственно в общинах и хорошо знают потребности фермеров. Частичные гарантии Фонда уменьшают риски для кредиторов и открывают больше возможностей для развития малых хозяйств", - отметил заместитель министра экономики.

Заявки на участие в пилотном проекте принимались с 25 ноября 2025 года по 30 января 2026 года. После отбора Фонд согласовал сотрудничество с пятью учреждениями, с которыми подписаны договоры гарантии и сотрудничества:

  • финансовая компания "Активитис",
  • кредитный союз "Кредит-Союз",
  • Первый всеукраинский кредитный союз,
  • кредитный союз "Выгода",
  • церковный кредитный союз "Анисия".

В рамках проекта Фонд и финансовые учреждения будут отрабатывать механизм кредитования малых агропроизводителей с частичными портфельными гарантиями. Отдельным направлением станет усиление институциональной способности участников: они получат экспертную поддержку внедрения систем экологического и социального управления от компании IPC GmbH в рамках технической помощи Группы Всемирного банка и Европейского Союза.

Результаты пилотного проекта посодействуют оценить эффективность нового механизма. При успешной реализации Фонд сможет расширить сотрудничество с небанковскими финансовыми учреждениями, увеличивая доступ фермерских хозяйств к кредитным ресурсам.

Минэкономики запустило программу поддержки сельских общин в прифронтовых регионах с бюджетом 4 млн долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко