Фонд часткового гарантування кредитів обрав небанківські установи для фінансування малих фермерів

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві відібрав п’ять небанківських фінансових установ, які надаватимуть кредити малим агровиробникам із земельним банком до 500 гектарів. Фонд покриватиме до 50% заборгованості за кредитами через портфельні гарантії, що відкриває малим фермерам доступ до фінансування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

У межах пілотного проєкту обрані кредитні спілки та фінансові компанії надаватимуть кредити сільгоспвиробникам із частковим покриттям портфельними гарантіями Фонду. Загальний ліміт гарантій становить 80 млн грн.

"Малі фермери часто мають обмежений доступ до кредитних ресурсів. Саме тому важливо залучати до фінансування аграріїв не лише банки, а й кредитні спілки та фінансові компанії, які працюють безпосередньо в громадах і добре знають потреби фермерів. Часткові гарантії Фонду зменшують ризики для кредиторів і відкривають більше можливостей для розвитку малих господарств", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Заявки на участь у пілотному проєкті приймалися з 25 листопада 2025 року до 30 січня 2026 року. Після відбору Фонд погодив співпрацю з п’ятьма установами, з якими підписані договори гарантії та співпраці:

фінансова компанія "Актівітіс",

кредитна спілка "Кредит-Союз",

Перша всеукраїнська кредитна спілка,

кредитна спілка "Вигода",

церковна кредитна спілка "Анісія".

У межах проєкту Фонд та фінансові установи відпрацьовуватимуть механізм кредитування малих агровиробників із частковими портфельними гарантіями. Окремим напрямом стане посилення інституційної спроможності учасників: вони отримають експертну підтримку щодо впровадження систем екологічного та соціального управління від компанії IPC GmbH у межах технічної допомоги Групи Світового банку та Європейського Союзу.

Результати пілотного проєкту допоможуть оцінити ефективність нового механізму. У разі успішної реалізації Фонд зможе розширити співпрацю з небанківськими фінансовими установами, збільшуючи доступ фермерських господарств до кредитних ресурсів.

Додамо, Мінекономіки запустило програму підтримки сільських громад у прифронтових регіонах із бюджетом 4 млн доларів.