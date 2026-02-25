Нові вимоги до "критичності" для аграріїв: у Мінекономіки пояснили зміни

Аграрним підприємствам потрібно звертатися до обласної військової адміністрації й подавати заявку через Державний аграрний реєстр, дотримуючись оновлених критеріїв, щоб отримати статус критично важливого підприємства.

Як пише Delo.ua, про це сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький під час круглого столу на тему "Кредити для агробізнесу: посівна-2026 та нові інструменти".

Зміни у правилах бронювання

Наприкінці минулого року Мінекономіки оновило критерії визначення критично важливих підприємств в сільському господарстві. Зокрема:

збільшено вимогу щодо площі оброблення угідь сільськогосподарського призначення для провадження сільськогосподарської діяльності до 1000 га (було з 500 га);

збільшено вимогу щодо обсягу річного доходу чистий дохід від реалізації продукції до - 40 млн грн;

виключено вимогу щодо суми сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний квартал (становила не менше 324 тис. грн).

Причини у змінах підходу до визначення "критичності" для аграріїв

Висоцький пояснив зміни до правил бронювання потребою зменшити навантаження на працівників Мінекономіки, адже люди, щоб обробляти тисячі заявок, працювали понаднормово.

Тому Мінекономіки завчасно повідомляло фермерів, що будуть зміни з 1 січня 2026 року для набуття статусу критичного підприємства, щоб вони підготувалися, сказав Висоцький.

"Ми просто перевели це у військові обласні адміністрації. Потрібно піти і звернутися до ОВА", — сказав заступник міністра.

Мінекономіки розглядатиме звернення/заявки підприємств, установ, організацій про визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період в галузі сільського господарства України через інформаційно-комунікаційну систему Державний аграрний реєстр відповідно до оновлених критеріїв, заявляли у ДАР.

У разі невідповідності підприємства, установи, організації оновленим критеріям таким підприємствам, установам, організаціям буде відхилено звернення/заявку, як таку, що не відповідає вимогам зазначеного наказу Мінекономіки.

Нещодавно компанія "Вітал-агро" заявляла, що кадровий дефіцит і нові вимоги до "критичності" ускладнюють підготовку до посівної.

Додамо, що на посівну кампанію 2026 року в Україні впливатимуть погодні ризики, дефіцит добрив та проблеми з логістикою. Через нестачу добрив, попередньо, є ризик, що країна може недобрати до 10% врожаю зернових. Загалом очікується врожай орієнтовно на рівні 50 млн тонн. Проте значних структурних зрушень щодо посівних площ не буде.