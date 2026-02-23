Українські борошномели працюють майже без прибутку

Ціна продажу борошна в Україні майже зрівнялася з його собівартістю. Рентабельність виробництва зараз становить лише 3%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Електронної зернової біржі.

Собівартість борошна та реальні ціни

Виробники хліба часто наполягають на зниженні цін на борошно, вважаючи, що переробники отримують надто високий прибуток. Проте експерти наголошують, що реальні ціни на борошно суттєво нижчі за офіційні.

"Проте якщо реальні ціни на хліб ми бачимо в магазинах, то ціни на борошно, які називають млини, є декларативними, а фактичні ціни реалізації на 10-15% нижчі", — пояснив голова ревізійної комісії ГС "Борошномели України" Сакіркін.

Зараз борошно вищого гатунку продається за 13 700–13 900 грн/т, що майже дорівнює собівартості. Ціни на пшеницю 2 класу сягнули 10 300 грн/т, а вартість переробки становить 2 500 грн/т і більше.

Сакіркін додав, що дрібне фасування борошна навряд чи допоможе переробникам підвищити прибуток.

"Проте якщо хлібозаводи мають дрібноштучну продукцію та можуть перекривати низьку маржу виробництва звичайного хлібу високою рентабельністю виробництва преміальних сортів, то борошномелам дрібне фасування борошна суттєво не допоможе, оскільки обсяги реалізації такої продукції незначні", - підсумував він.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року експорт борошна з України впав до 66,8 тис. тонн, що є найнижчим показником з 2006 року, коли на ринок було поставлено 105,3 тис. тонн. Основним напрямком збуту став Європейський Союз, куди спрямовується понад половина продукції.