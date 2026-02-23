Украинские мукомолы работают почти без прибыли

Цена продажи муки в Украине почти сравнялась с ее себестоимостью. Рентабельность производства сейчас составляет всего 3%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Электронной зерновой биржи.

Себестоимость муки и реальные цены

Производители хлеба часто настаивают на снижении цен на муку, считая, что переработчики получают слишком высокую прибыль. Однако эксперты отмечают, что реальные цены на муку существенно ниже официальных.

"Однако если реальные цены на хлеб мы видим в магазинах, то цены на муку, которые называют мельницы, декларативны, а фактические цены реализации на 10-15% ниже", — пояснил глава ревизионной комиссии ГС "Мукомолы Украины" Сакиркин.

Сейчас мука высшего сорта продается по 13 700–13 900 грн/т, что почти равно себестоимости. Цены на пшеницу 2 класса составили 10 300 грн/т, а стоимость переработки составляет 2 500 грн/т и более.

Сакиркин добавил, что мелкая фасовка муки вряд ли поможет переработчикам повысить прибыль.

"Однако если хлебозаводы имеют мелкоштучную продукцию и могут перекрывать низкую маржу производства обычного хлеба высокой рентабельностью производства премиальных сортов, то мукомолам мелкая фасовка муки существенно не поможет, поскольку объемы реализации такой продукции незначительны", - подытожил он.

Напомним, по итогам 2025 года экспорт муки из Украины упал до 66,8 тыс. тонн, что является самым низким показателем с 2006 года, когда на рынок было поставлено 105,3 тыс. тонн. Основным направлением сбыта стал Европейский Союз, куда направляется более половины продукции.