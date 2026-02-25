Новые требования к "критичности" для аграриев: в Минэкономики объяснили изменения

Аграрным предприятиям нужно обращаться в областную военную администрацию и подавать заявку через Государственный аграрный реестр, соблюдая обновленные критерии, чтобы получить статус критически важного предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом сказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время круглого стола на тему "Кредиты для агробизнеса: посевная-2026 и новые инструменты".

Изменения в правилах бронирования

В конце прошлого года Минэкономики обновило критерии определения критически важных предприятий в сельском хозяйстве. В частности:

увеличено требование о площади обработки угодий сельскохозяйственного назначения для осуществления сельскохозяйственной деятельности до 1000 га (было с 500 га);

увеличено требование по объему годового дохода чистый доход от реализации продукции до – 40 млн грн;

исключено требование о сумме уплаченного налога на доходы физических лиц за предыдущий отчетный квартал (составляла не менее 324 тыс. грн).

Причины в изменениях подхода к определению "критичности" для аграриев

Высоцкий объяснил изменения в правила бронирования потребностью уменьшить нагрузку на работников Минэкономики, ведь люди, чтобы обрабатывать тысячи заявок, работали сверхурочно.

Поэтому Минэкономики ранее сообщало фермерам, что будут изменения с 1 января 2026 года для получения статуса критического предприятия, чтобы они подготовились, сказал Высоцкий.

"Мы просто перевели это в военные областные администрации. Нужно пойти и обратиться в ОВД", - сказал замминистра.

Минэкономики будет рассматривать обращения/заявки предприятий, учреждений, организаций об определении их критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в области сельского хозяйства Украины через информационно-коммуникационную систему Государственный аграрный реестр в соответствии с обновленными критериями, заявляли в ГАР.

В случае несоответствия предприятия, учреждения, организации обновленным критериям таким предприятиям, учреждениям, организациям будет отклонено обращение/заявку как не соответствующую требованиям указанного приказа Минэкономики.

Недавно компания "Витал-агро" заявляла, что кадровый дефицит и новые требования к "критичности" усложняют подготовку к посевной.

Добавим, что на посевную кампанию 2026 в Украине будут влиять погодные риски, дефицит удобрений и проблемы с логистикой. Из-за нехватки удобрений, предварительно, есть риск, что страна может недобрать до 10% урожая зерновых. В общей сложности ожидается урожай ориентировочно на уровне 50 млн тонн. Однако значительных структурных сдвигов по посевным площадям не будет.