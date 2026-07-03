Курс валют на 4-5 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4-5 июля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 3 июля.

Курс доллара

1 доллар США – 44,80 грн.

Курс евро

1 евро – 51,08 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,90 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,60/44,70 Евро 51,25/51,45 Злотый 11,85/11,98

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,25/44,85 50,50/51,50 Ощадбанк 44,50/ 45,05 50,90/51,60 11,40/12,10 ПУМБ 44,55/45,10 51,10/51,80 11,40/12,10 Укргазбанк 44,50/ 45,05 50,90/51,60 11,40/12,10 Райффайзен 44,42/ 44,80 50,70/51,33

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.