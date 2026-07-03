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Курс валют на 4-5 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

курс валют
Нацбанк встановив офіційний курс долара на вихідні / Delo.ua

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 4-5 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 3 липня.

Курс долара

  • 1 долар США – 44,80 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 51,08 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,90 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 44,60/44,70
Євро 51,25/51,45
Злотий 11,85/11,98

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 3 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,25/44,85 50,50/51,50
Ощадбанк 44,50/ 45,05 50,90/51,60 11,40 / 12,10
ПУМБ 44,55/45,10 51,10/51,80 11,40 / 12,10
Укргазбанк 44,50/ 45,05 50,90/51,60 11,40 / 12,10
Райффайзен 44,42/ 44,80 50,70 / 51,33

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.

Автор:
Світлана Манько