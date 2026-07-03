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Курс валют на 4-5 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 4-5 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 3 липня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,80 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,08 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,90 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,60/44,70
|Євро
|51,25/51,45
|Злотий
|11,85/11,98
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 3 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,25/44,85
|50,50/51,50
|Ощадбанк
|44,50/ 45,05
|50,90/51,60
|11,40 / 12,10
|ПУМБ
|44,55/45,10
|51,10/51,80
|11,40 / 12,10
|Укргазбанк
|44,50/ 45,05
|50,90/51,60
|11,40 / 12,10
|Райффайзен
|44,42/ 44,80
|50,70 / 51,33
Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.