Курс валют на 4-5 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 4-5 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 3 липня.

Курс долара

1 долар США – 44,80 грн.

Курс євро

1 євро – 51,08 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,90 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,60/44,70 Євро 51,25/51,45 Злотий 11,85/11,98

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 3 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,25/44,85 50,50/51,50 Ощадбанк 44,50/ 45,05 50,90/51,60 11,40 / 12,10 ПУМБ 44,55/45,10 51,10/51,80 11,40 / 12,10 Укргазбанк 44,50/ 45,05 50,90/51,60 11,40 / 12,10 Райффайзен 44,42/ 44,80 50,70 / 51,33

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.