Топливный коллапс в РФ: Новороссийск остановил продажу бензина, а в Анапе сражаются на заправках

Власти Новороссийска, являющегося крупнейшим пунктом экспорта нефти РФ через Черное море, официально объявили о полной приостановке продажи бензина частным автомобилистам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Теперь горючее выдают исключительно по специальным топливным картам для коммунальных служб, коммерческих фирм и предпринимателей.

При этом дизельное топливо остается доступным только на восьми заправочных станциях города.

Казачьи патрули на АЗС

На фоне тотального дефицита на заправках по всей России снова выстроились огромные очереди автомобилей. Особенно напряженная ситуация сложилась на популярном черноморском курорте Анапа в Краснодарском крае, где энергообъекты регулярно оказываются под прицелом авиаударов.

Из-за риска вспышки насилия среди разъяренных водителей городская администрация привлекла к охране АЗС казаков.

Традиционные военизированные формирования в меховых шапках теперь регулируют движение транспорта, следят за порядком в очередях и жестко пресекают попытки заправить горючее в канистры.

По словам местных властей, привлечение казаков помогло частично снять напряжение на заправках.

Жесткие лимиты

Чтобы сдержать панику, в Анапе, как и во многих других российских регионах и на временно оккупированных территориях Украины, был введен жесткий лимит на продажу бензина — не более 20 литров на один автомобиль.

Такие ограничения позволили сократить время ожидания в очередях с четырех часов до 40 минут, однако топливный голод породил волну мародерства и спекуляций.

Полиция Краснодара уже отчитывается о задержании дельцов, пытавшихся перепродавать дефицитный бензин марки АИ-95 по завышенным ценам, перевозя его кустарными методами в канистрах.

Напомним, после ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%. Массированные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре спровоцировали значительные перебои со снабжением нефтепродуктами во многих регионах РФ, что привело к стремительному росту цен на АЗС, длинным очередям и локальному дефициту топлива.

Топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространяется по регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург.