Паливний колапс у РФ: Новоросійськ зупинив продаж бензину, а в Анапі б'ються на заправках

Влада Новоросійська, який є найбільшим пунктом експорту нафти РФ через Чорне море, офіційно оголосила про повне призупинення продажу бензину приватним автомобілістам.

Як пишеDelo.ua, про це повідомляє Reuters.

Відтепер пальне видають виключно за спеціальними паливними картками для комунальних служб, комерційних фірм та підприємців.

При цьому дизельне пальне наразі залишається доступним лише на восьми заправних станціях міста.

Козачі патрулі на АЗС

На тлі тотального дефіциту на заправках по всій Росії знову вишикувалися величезні черги автомобілів. Особливо напружена ситуація склалася на популярному чорноморському курорті Анапа в Краснодарському краї, де енергооб'єкти регулярно опиняються під прицілом авіаударів.

Через ризик спалаху насильства серед розлючених водіїв міська адміністрація залучила до охорони АЗС козаків.

Традиційні воєнізовані формування у хутряних шапках тепер регулюють рух транспорту, стежать за порядком у чергах та жорстко присікають спроби заправити пальне в каністри.

За словами місцевої влади, залучення козаків допомогло частково зняти напругу на заправках.

Жорсткі ліміти

Щоб стримати паніку, в Анапі, як і в багатьох інших російських регіонах та на тимчасово окупованих територіях України, запровадили жорсткий ліміт на продаж бензину — не більше 20 літрів на один автомобіль.

Такі обмеження дозволили скоротити час очікування в чергах з чотирьох годин до 40 хвилин, проте паливний голод породив хвилю мародерства та спекуляцій.

Поліція Краснодара вже звітує про затримання ділків, які намагалися перепродувати дефіцитний бензин марки АІ-95 за завищеними цінами, перевозячи його кустарними методами в каністрах.

Нагадаємо, після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%. Масовані атаки по нафтопереробній інфраструктурі спровокували значні перебої з постачанням нафтопродуктів у багатьох регіонах РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на АЗС, довгих черг та локального дефіциту палива.

Паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи шириться регіонами Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург.