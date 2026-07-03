Украинская пшеница дешевеет на фоне активного сбора урожая

Экспортные цены на украинскую пшеницу продолжают снижаться из-за активного уборки урожая и увеличения предложения зерна. В то же время черноморская пшеница сейчас самая дешевая на мировом рынке, что, по мнению аналитиков, должно стимулировать рост спроса на продовольственное зерно в ближайшее время.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

Украинская пшеница стала дешевле

По данным рынка, на этой неделе закупочные экспортные цены на продовольственную пшеницу в Украине снизились еще на 200–250 грн за тонну – до 10 400–10 600 грн, или 206–210 долларов за тонну, с доставкой в черноморские порты. Фуражная пшеница подешевела до 9800–9900 грн, или 194–198 долларов за тонну.

Снижение цен объясняется ускорением жатвы и высокой урожайностью на юге Украины. Из-за активного сбора урожая фермеры увеличили продажи, что усилило давление на рынок. В то же время, синоптики прогнозируют затяжные дожди в ближайшие дни, которые могут замедлить уборочную кампанию и негативно повлиять на качество зерна.

Аналитики также ожидают, что в этом году доля фуражной пшеницы вырастет из-за повреждения части урожая грибковыми заболеваниями. Это может увеличить разницу в цене между продовольственным и фуражным зерном.

Украинская продовольственная пшеница нового урожая с поставкой в июле-августе предлагается по 227–231 доллар за тонну FOB в портах Черного моря. Однако сильную конкуренцию создает российская пшеница, продавцы которой продолжают снижать цены. По данным "Русагротранса", за неделю экспортные цены на российскую продовольственную пшеницу упали до 226-228 долларов за тонну FOB.

Несмотря на снижение цен, именно более дешевая черноморская пшеница может поддержать мировой спрос. Этому также способствует удорожание американского зерна и объявленный Саудовской Аравией тендер на закупку 655 тыс. тонн пшеницы с поставкой в августе-сентябре.

На мировых биржах сентябрьские фьючерсы на мягкую озимую пшеницу в Чикаго торгуются на уровне 212,5 доллара за тонну, а на бирже Euronext в Париже – около 230 долларов за тонну. Рынок внимательно следит за погодными условиями в США и Европе, которые могут отразиться на объемах нового урожая и дальнейшей динамике мировых цен.

Напомним, несмотря на рост расходов на горючее и удобрения, аграрии ожидают собрать 81-82 млн тонн урожая, что больше прошлогоднего показателя.

По прогнозам аналитиков, производство пшеницы в Украине упадет на 1,1 млн тонн - до отметки 23 млн тонн. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте кукурузы, где урожай сократится почти на миллион тонн, составив ровно 30 млн тонн.