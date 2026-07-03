Українська пшениця дешевшає на тлі активного збору врожаю

Експортні ціни на українську пшеницю продовжують знижуватися через активне збирання врожаю та збільшення пропозиції зерна. Водночас чорноморська пшениця нині є найдешевшою на світовому ринку, що, на думку аналітиків, має стимулювати зростання попиту на продовольче зерно найближчим часом.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова біржа".

Українська пшениця стала дешевшою

За даними ринку, цього тижня закупівельні експортні ціни на продовольчу пшеницю в Україні знизилися ще на 200–250 грн за тонну - до 10 400–10 600 грн, або 206–210 доларів за тонну, з доставкою до чорноморських портів. Фуражна пшениця подешевшала до 9 800–9 900 грн, або 194–198 доларів за тонну.

Зниження цін пояснюється прискоренням жнив та високою врожайністю на півдні України. Через активний збір урожаю фермери збільшили продажі, що посилило тиск на ринок. Водночас синоптики прогнозують затяжні дощі найближчими днями, які можуть уповільнити збиральну кампанію та негативно вплинути на якість зерна.

Аналітики також очікують, що цьогоріч частка фуражної пшениці зросте через пошкодження частини врожаю грибковими захворюваннями. Це може збільшити різницю в ціні між продовольчим і фуражним зерном.

Українська продовольча пшениця нового врожаю з поставкою в липні-серпні наразі пропонується по 227–231 долар за тонну FOB у портах Чорного моря. Однак сильну конкуренцію створює російська пшениця, продавці якої продовжують знижувати ціни. За даними «Русагротрансу», за тиждень експортні ціни на російську продовольчу пшеницю впали до 226–228 доларів за тонну FOB.

Попри зниження цін, саме дешевша чорноморська пшениця може підтримати світовий попит. Цьому також сприяє подорожчання американського зерна та оголошений Саудівською Аравією тендер на закупівлю 655 тис. тонн пшениці з поставкою у серпні-вересні.

На світових біржах вересневі ф'ючерси на м'яку озиму пшеницю в Чикаго торгуються на рівні 212,5 долара за тонну, а на біржі Euronext у Парижі - близько 230 доларів за тонну. Ринок уважно стежить за погодними умовами у США та Європі, які можуть вплинути на обсяги нового врожаю й подальшу динаміку світових цін.

Нагадаємо, попри зростання витрат на пальне та добрива, аграрії очікують зібрати 81-82 млн тонн урожаю, що більше за минулорічний показник.

За прогнозами аналітиків, виробництво пшениці в Україні впаде на 1,1 млн тонн — до позначки 23 млн тонн. Аналогічна тенденція спостерігається і в сегменті кукурудзи, де врожай скоротиться майже на мільйон тонн, склавши рівно 30 млн тонн.