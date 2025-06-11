Фонд энергоэффективности получит новое финансирование от ЕС и Германии

Европейский Союз вместе с Германией выделяют дополнительные 18 миллионов евро в поддержку Фонда энергоэффективности Украины. Из этой суммы 13 миллионов предоставляет ЕС, еще 5 — правительство Германии.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикующее "Укринформ" заявление посла ЕС в Украине Катарины Матерновой.

По ее словам. решение принято благодаря эффективному использованию имеющихся ресурсов и качественному управлению. ЕС и партнеры положительно оценивают деятельность Фонда, который за последние годы существенно расширил масштабы работы: из 90 проектов в 2021 году до более 1500 в настоящее время, оказав поддержку более чем 217 тысячам украинских семей.

"Благодаря Фонду ежегодно сохраняется такой объем электроэнергии как годовое потребление города Черновцы", — отметила Матернова.

Германия, в свою очередь, продолжит оказывать техническую поддержку Фонду через организацию GiZ. Об этом сообщил заместитель посла ФРГ в Украине Макс Раш.

Первым заместителем министра развития общин и территорий Украины Аленой Шкрум анонсировано ближайшее заседание Координационного совета доноров Фонда, в ходе которого будет обсуждаться возможность повышения грантовых лимитов для увеличения помощи пострадавшим общинам. Она также сообщила, что Кабинет Министров Украины нашел потенциальный источник дофинансирования Фонда в размере 5 миллионов евро из госбюджета.

Добавим, что Фонд поддержки энергетики Украина, созданная в апреле 2022 года, за три года аккумулировала €1,2 млрд помощи от 33 доноров из 22 стран, обеспечив энергетические компании страны более 150 тысяч единиц критически важного оборудования для восстановления электроснабжения во время войны.