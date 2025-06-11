Фонд енергоефективності отримає нове фінансування від ЄС та Німеччини

Європейський Союз разом із Німеччиною виділяють додаткові 18 мільйонів євро на підтримку Фонду енергоефективності України. З цієї суми 13 мільйонів надає ЄС, ще 5 — уряд Німеччини.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, яку публікує "Укрінформ".

За її словами. рішення ухвалено завдяки ефективному використанню наявних ресурсів та якісному управлінню. ЄС та партнери позитивно оцінюють діяльність Фонду, який за останні роки суттєво розширив масштаби роботи: з 90 проєктів у 2021 році до понад 1500 нині, надавши підтримку більш ніж 217 тисячам українських родин.

"Завдяки Фонду щороку зберігається такий обсяг електроенергії, як річне споживання міста Чернівці", — зазначила Матернова.

Німеччина, у свою чергу, продовжить надавати технічну підтримку Фонду через організацію GiZ. Про це повідомив заступник посла ФРН в Україні Макс Раш.

Першою заступницею міністра розвитку громад та територій України Альоною Шкрум анонсовано найближче засідання Координаційної ради донорів Фонду, під час якого обговорюватиметься можливість підвищення грантових лімітів для збільшення допомоги постраждалим громадам. Вона також повідомила, що Кабінет Міністрів України знайшов потенційне джерело дофінансування Фонду у розмірі 5 мільйонів євро з держбюджету.

Додамо, що Фонд підтримки енергетики України, створений у квітні 2022 року, за три роки акумулював €1,2 млрд допомоги від 33 донорів із 22 країн, забезпечивши енергетичні компанії країни понад 150 тисячами одиниць критично важливого обладнання для відновлення електропостачання під час війни.