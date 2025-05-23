Фонд гарантирования вкладов увеличил суммы удовлетворения требований кредиторов МР Банка

Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решением от 22 мая 2025 года № 522 согласовал увеличение размера удовлетворения требований кредиторов АО "Международный резервный банк" (МР Банк) седьмой и восьмой очередей на сумму 47 222,44 грн и 42 309,87 грн соответственно.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

После принятия решения размер удовлетворения кредиторских требований седьмой очереди реестра акцептованных требований кредиторов МР Банка составляет 2 850 601 759,06 грн, восьмой очереди — 416 088 073,69 грн. В процентном соотношении эти суммы составляют 100% от общей суммы как седьмой, так и восьмой очереди реестра кредиторов указанного банка.

Как отметили в фонде, выплаты кредиторам производятся в безналичной форме пропорционально сумме требований, относящихся каждому кредитору одной очереди, путем перечисления средств на счета кредиторов МР Банка. Требования каждой следующей очереди удовлетворяются по мере поступления денежных средств от продажи имущества или активов банка после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Что известно о МР Банке?

МР Банк — бывший украинский коммерческий банк, который осуществлял деятельность в течение большего периода своего существования под торговой маркой "Сбербанк" и работал на территории Украины начиная с 2007 года, до российского вторжения в 2022 году.

По состоянию на 1 января 2020 года, по данным НБУ, банк занимал 8 место в рейтинге по размеру активов. АО "МР Банк" был на 100% дочерним банком российского ПАО "Сбербанк". Количество частных клиентов превышало 500 тысяч, банк обслуживал около 40 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса и 2 тысячи корпоративных клиентов. Региональная сеть банка насчитывала около 93 отделений.

25 февраля 2022 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию, а Фондом гарантирования вкладов физических лиц была начата ликвидация банка.

Напомним, в апреле 2025 года находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) банки направили на удовлетворение требований кредиторов 795 миллионов гривен.