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Фонд гарантування вкладів збільшив суми задоволення вимог кредиторів МР Банку
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) рішенням від 22 травня 2025 року № 522 погодив збільшення розміру задоволення вимог кредиторів АТ "Міжнародний резервний банк" (МР Банк) сьомої та восьмої черг на суму 47 222,44 грн та 42 309,87 грн відповідно.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.
Після прийняття рішення розмір задоволення кредиторських вимог сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів МР Банку складає 2 850 601 759,06 грн, восьмої черги – 416 088 073,69 грн. У процентному співвідношенні ці суми складають 100% від загальної суми як сьомої, так і восьмої черги реєстру кредиторів зазначеного банку.
Як зазначили у фонді, виплати кредиторам проводяться в безготівковій формі пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів МР Банку. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна або активів банку після повного задоволення вимог попередньої черги.
Що відомо про МР Банк?
МР Банк — колишній український комерційний банк, який здійснював діяльність протягом більшого періоду свого існування під торговою маркою "Сбербанк" та працював на території України починаючи з 2007 року, до російського вторгнення у 2022 році.
Станом на 1 січня 2020 року, за даними НБУ, банк займав 8 місце в рейтингу за розміром активів. АТ "МР Банк" був на 100 % дочірнім банком російського ПАТ "Сбербанк". Кількість приватних клієнтів перевищувала 500 тисяч, банк обслуговував близько 40 тисяч клієнтів малого та середнього бізнесу і 2 тисячі корпоративних клієнтів. Регіональна мережа банку налічувала близько 93 відділеннью
25 лютого 2022 року Національний банк України відкликав банківську ліцензію, а Фондом гарантування вкладів фізичних осіб було розпочато ліквідацію банку.
Нагадаємо, у квітні 2025 року банки, що перебувають в управлінні ФГВФО, спрямували на задоволення вимог кредиторів 795 мільйонів гривень.