Фонд гарантування вкладів збільшив суми задоволення вимог кредиторів МР Банку

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) рішенням від 22 травня 2025 року № 522 погодив збільшення розміру задоволення вимог кредиторів АТ "Міжнародний резервний банк" (МР Банк) сьомої та восьмої черг на суму 47 222,44 грн та 42 309,87 грн відповідно.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Після прийняття рішення розмір задоволення кредиторських вимог сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів МР Банку складає 2 850 601 759,06 грн, восьмої черги – 416 088 073,69 грн. У процентному співвідношенні ці суми складають 100% від загальної суми як сьомої, так і восьмої черги реєстру кредиторів зазначеного банку.

Як зазначили у фонді, виплати кредиторам проводяться в безготівковій формі пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів МР Банку. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна або активів банку після повного задоволення вимог попередньої черги.

Що відомо про МР Банк?

МР Банк — колишній український комерційний банк, який здійснював діяльність протягом більшого періоду свого існування під торговою маркою "Сбербанк" та працював на території України починаючи з 2007 року, до російського вторгнення у 2022 році.

Станом на 1 січня 2020 року, за даними НБУ, банк займав 8 місце в рейтингу за розміром активів. АТ "МР Банк" був на 100 % дочірнім банком російського ПАТ "Сбербанк". Кількість приватних клієнтів перевищувала 500 тисяч, банк обслуговував близько 40 тисяч клієнтів малого та середнього бізнесу і 2 тисячі корпоративних клієнтів. Регіональна мережа банку налічувала близько 93 відділеннью

25 лютого 2022 року Національний банк України відкликав банківську ліцензію, а Фондом гарантування вкладів фізичних осіб було розпочато ліквідацію банку.

Нагадаємо, у квітні 2025 року банки, що перебувають в управлінні ФГВФО, спрямували на задоволення вимог кредиторів 795 мільйонів гривень.