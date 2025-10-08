Фонд госимущества нашел покупателя на Ровенский радиозавод: контрольный пакет продан почти за 31 млн грн

Фонд государственного имущества Украины провел аукцион по продаже 50%+1 акции ПАО "Ровенский радиотехнический завод" через систему “Prozorro.Продажи”. Победителем стал участник, предложивший 30,99 млн грн, почти половину от стартовой цены.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Фонда госимущества Украины.

Ровенский радиозавод продан

Объект продан на "Голландском аукционе". После полной оплаты победитель получит контрольный пакет акций (50%+1 акция) и станет акционером компании вместо Фонда госимущества.

Важно, что у предприятия значительная кредиторская задолженность — 55,3 млн грн, из которых более 15,8 млн грн — долги по зарплате и перед бюджетом. Новый собственник в течение шести месяцев должен погасить эти обязательства и сохранить коллектив предприятия.

Победитель - ООО "УТ Эволюшин".

Отметим, что Фонд госимущества неоднократно пытался приватизировать предприятие, однако шесть аукционов были отменены еще до начала торгов, а остальные не состоялись из-за отсутствия участников. Эта попытка была восемнадцатой.

Что известно о победителе?

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "УТ Эволюшин" было зарегистрировано в 2024 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 800 тыс. грн.

Основным направлением деятельности предприятия есть производство воздушных и космических аппаратов и сопутствующего оборудования.

Кроме того, завод занимается изготовлением электронных компонентов, смонтированных электронных плат, а также компьютерной и периферийной техники.

Бенефициарный владелец – Дубровский Станислав.

О радиозаводе

Ровенский радиотехнический завод был построен в 1982–1986 годах и сначала производил технику специального назначения для оборонной промышленности СССР. В 1989 году завод начал выпускать радиоаппаратуру, а после обретения независимостью Украины перешел на производство бытовых товаров.

В конце 2007 года предприятие было приватизировано - его продали фирме "Энергоинвест" за 25,6 млн грн. Однако из-за невыполнения условий приватизации государство в 2014 году расторгло договор купли-продажи. Вернуть имущество удалось только в апреле 2023 г. после решения Верховного Суда.

Завод не работает с 2013 года, а его активы в течение многих лет оставались предметом судебных споров.

Отметим, что в сентябре Фонд госимущества провел 8 онлайн-аукционов приватизации в системе Prozorro.Продажи на общую сумму 532,02 млн грн.