Фонд держмайна знайшов покупця на Рівненський радіозавод: контрольний пакет продано за майже 31 млн грн

Фонд державного майна України провів аукціон із продажу 50%+1 акції ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" через систему "Prozorro.Продажі". Переможцем став учасник, який запропонував 30,99 млн грн, майже половину від стартової ціни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Фонду держмайна України.

Рівненський радіозавод продано

Об’єкт було продано на "голландському аукціоні". Після повної оплати переможець отримає контрольний пакет акцій (50% + 1 акція) і стане акціонером компанії замість Фонду держмайна.

Важливо, що підприємство має значну кредиторську заборгованість — 55,3 млн грн, з яких понад 15,8 млн грн — борги із зарплати та перед бюджетом. Новий власник протягом шести місяців повинен погасити ці зобов’язання та зберегти колектив підприємства.

Зазначимо, що Фонд держмайна неодноразово намагався приватизувати підприємство, проте шість аукціонів були скасовані ще до початку торгів, а решта не відбулися через відсутність учасників. Ця спроба була вісімнадцятою.

Про радіозавод

Рівненський радіотехнічний завод був побудований у 1982–1986 роках і спершу виготовляв техніку спеціального призначення для оборонної промисловості СРСР. У 1989 році завод почав випускати радіоапаратуру, а після здобуття Україною незалежності перейшов на виробництво побутових товарів.

Наприкінці 2007 року підприємство було приватизоване — його продали фірмі "Енергоінвест" за 25,6 млн грн. Проте через невиконання умов приватизації держава у 2014 році розірвала договір купівлі-продажу. Повернути майно вдалося лише у квітні 2023 року після рішення Верховного суду.

Завод не працює з 2013 року, а його активи протягом багатьох років залишалися предметом судових спорів.

Зазначимо, що у вересні Фонд держмайна провів вісім онлайн-аукціонів приватизації у системі "Prozorro.Продажі" на загальну суму 532,02 млн грн.