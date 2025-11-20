- Категория
Фонд госимущества объявляет конкурсы на независимых членов наблюдательных советов "Центрэнерго" и "Энергетической компании Украины"
Фонд государственного имущества Украины объявил конкурсы на избрание трех независимых членов наблюдательных советов двух стратегических энергетических компаний — ПАО "Центрэнерго" и Акционерного общества "Энергетическая компания Украины".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИУ .
Кандидаты должны иметь высшее образование (для "Энергетической компании Украины" – степень магистра), профессиональные знания и навыки, опыт работы от 5 лет и свободное владение государственным языком.
Для участия в конкурсе необходимо подать:
- резюме в произвольной форме;
- анкету установленного образца;
- сканированную копию паспорта и РНОКПП;
- письменное согласие на обработку персональных данных (если документы представляются по электронной почте);
- заявление о соответствии критериям независимости члена Наблюдательного совета;
- мотивационное письмо.
Фонд приглашает экспертов и квалифицированных кандидатов присоединиться к стратегическим предприятиям и способствовать повышению эффективности энергетического сектора, укреплению энергетической безопасности, прозрачности корпоративного управления и стабильному развитию компаний.
Добавим, что до конца года государство назначит своего представителя на вакантное место в наблюдательном совете НЭК "Укрэнерго" для обеспечения управленческих решений.