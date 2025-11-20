Запланована подія 2

Фонд госимущества объявляет конкурсы на независимых членов наблюдательных советов "Центрэнерго" и "Энергетической компании Украины"

леп
Энергетическим компаниям изберут членов наблюдательных советов / Depositphotos

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурсы на избрание трех независимых членов наблюдательных советов двух стратегических энергетических компаний — ПАО "Центрэнерго" и Акционерного общества "Энергетическая компания Украины".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИУ .

Кандидаты должны иметь высшее образование (для "Энергетической компании Украины" – степень магистра), профессиональные знания и навыки, опыт работы от 5 лет и свободное владение государственным языком.

Для участия в конкурсе необходимо подать:

  • резюме в произвольной форме;
  • анкету установленного образца;
  • сканированную копию паспорта и РНОКПП;
  • письменное согласие на обработку персональных данных (если документы представляются по электронной почте);
  • заявление о соответствии критериям независимости члена Наблюдательного совета;
  • мотивационное письмо.

Фонд приглашает экспертов и квалифицированных кандидатов присоединиться к стратегическим предприятиям и способствовать повышению эффективности энергетического сектора, укреплению энергетической безопасности, прозрачности корпоративного управления и стабильному развитию компаний.

Добавим, что до конца года государство назначит своего представителя на вакантное место в наблюдательном совете НЭК "Укрэнерго" для обеспечения управленческих решений.

Автор:
Татьяна Гойденко