Фонд госимущества объявляет конкурсы на независимых членов наблюдательных советов "Центрэнерго" и "Энергетической компании Украины"

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурсы на избрание трех независимых членов наблюдательных советов двух стратегических энергетических компаний — ПАО "Центрэнерго" и Акционерного общества "Энергетическая компания Украины".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИУ .

Кандидаты должны иметь высшее образование (для "Энергетической компании Украины" – степень магистра), профессиональные знания и навыки, опыт работы от 5 лет и свободное владение государственным языком.

Для участия в конкурсе необходимо подать:

резюме в произвольной форме;

анкету установленного образца;

сканированную копию паспорта и РНОКПП;

письменное согласие на обработку персональных данных (если документы представляются по электронной почте);

заявление о соответствии критериям независимости члена Наблюдательного совета;

мотивационное письмо.

Фонд приглашает экспертов и квалифицированных кандидатов присоединиться к стратегическим предприятиям и способствовать повышению эффективности энергетического сектора, укреплению энергетической безопасности, прозрачности корпоративного управления и стабильному развитию компаний.

Добавим, что до конца года государство назначит своего представителя на вакантное место в наблюдательном совете НЭК "Укрэнерго" для обеспечения управленческих решений.