Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,00

EUR

48,74

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,26

42,20

EUR

49,00

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фонд держмайна оголошує конкурси на незалежних членів наглядових рад "Центренерго" та "Енергетичної компанії України"

леп
Енергетичним компаніям оберуть членів наглядових рад / Depositphotos

Фонд державного майна України оголосив конкурси на обрання трьох незалежних членів наглядових рад двох стратегічних енергетичних компаній – ПАТ "Центренерго" та Акціонерного товариства "Енергетична компанія України".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ.

Кандидати повинні мати вищу освіту (для "Енергетичної компанії України" – ступінь магістра), професійні знання та навички, досвід роботи від 5 років і вільне володіння державною мовою.

Для участі у конкурсі необхідно подати:

  • резюме в довільній формі;
  • анкету встановленого зразка;
  • скановану копію паспорта та РНОКПП;
  • письмову згоду на обробку персональних даних (якщо документи подаються електронною поштою);
  • заяву про відповідність критеріям незалежності члена Наглядової ради;
  • мотиваційний лист.

Фонд запрошує експертів та кваліфікованих кандидатів долучитися до стратегічних підприємств та сприяти підвищенню ефективності енергетичного сектору, зміцненню енергетичної безпеки, прозорості корпоративного управління та стабільного розвитку компаній.

Додамо, до кінця року держава призначить свого представника на вакантне місце у наглядовій раді НЕК "Укренерго" задля забезпечення управлінських рішень.

Автор:
Тетяна Гойденко