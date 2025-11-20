Фонд держмайна оголошує конкурси на незалежних членів наглядових рад "Центренерго" та "Енергетичної компанії України"

Фонд державного майна України оголосив конкурси на обрання трьох незалежних членів наглядових рад двох стратегічних енергетичних компаній – ПАТ "Центренерго" та Акціонерного товариства "Енергетична компанія України".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ.

Кандидати повинні мати вищу освіту (для "Енергетичної компанії України" – ступінь магістра), професійні знання та навички, досвід роботи від 5 років і вільне володіння державною мовою.

Для участі у конкурсі необхідно подати:

резюме в довільній формі;

анкету встановленого зразка;

скановану копію паспорта та РНОКПП;

письмову згоду на обробку персональних даних (якщо документи подаються електронною поштою);

заяву про відповідність критеріям незалежності члена Наглядової ради;

мотиваційний лист.

Фонд запрошує експертів та кваліфікованих кандидатів долучитися до стратегічних підприємств та сприяти підвищенню ефективності енергетичного сектору, зміцненню енергетичної безпеки, прозорості корпоративного управління та стабільного розвитку компаній.

Додамо, до кінця року держава призначить свого представника на вакантне місце у наглядовій раді НЕК "Укренерго" задля забезпечення управлінських рішень.