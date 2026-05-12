Фонд госимущества перенес собрание ОПЗ на 21 мая и изменил повестку дня

Фонд госимущества перенес собрание акционеров Одесского припортового завода на 21 мая. Ключевой вопрос повестки дня – прекращение полномочий действующего состава наблюдательного совета и избрание нового. Об этом говорится в сообщении акционерам, текст которого располагает Delo.ua.

Фонд как мажоритарный акционер, которому принадлежит 99,57% уставного капитала ОПЗ, воспользовался правом внести изменения в проект повестки дня собрания и включил три новых вопроса: внесение изменений в устав общества, утверждение нового положения о наблюдательном совете и урегулирование условий договоров с его членами, включая размер вознаграждения. Голосование будет проводиться дистанционно.

Ключевые пункты повестки дня:

Утверждение финансовых результатов за 2024–2025 годы и порядок покрытия убытков

Предварительное одобрение договоров на поставку природного газа на 2026-2027 годы на сумму до 20 млрд грн

Предварительное одобрение договоров на реализацию собственной продукции на 2026-2027 годы на сумму до 20 млрд грн

Внесение изменений в устав общества

Прекращение полномочий председателя и членов наблюдательного совета

Избрание нового состава наблюдательного совета

Относительно изменения устава и положения о наблюдательном совете на голосование выносятся по два альтернативных проекта решений. В каждом случае второй вариант представляет собой редакцию, предложенную ФГИУ.

Вопросы руководителя отложили

Внеочередное общее собрание акционеров ОПЗ должно было проходить с 25 апреля по 5 мая. На них планировалось с 18 мая прекратить полномочия и. председателя правления – директора ОПЗ Юрия Ковальского, занимающего этот пост с мая 2022 года и расторгнуть заключенный с ним контракт с августа 2024 года. А с 19 мая на эту должность должны были назначить Константина Шабуняева, который с декабря 2022 является членом правления – директором по персоналу и социальным вопросам ОПЗ.

По данным Единого реестра судебных решений в апреле один из миноритарных акционеров обратился в Хозяйственный суд Киева и просил суд запретить акционерам совершать действия по смене руководителя предприятия. Однако суд на заседании 23 апреля отклонил этот иск.

Однако, как сообщили Delo.ua два источника близкого к менеджменту предприятия собрание перенесли на 21 мая, исключив из повестки дня решение о смене руководителя предприятия. В письме по общему собранию на 21 мая этот вопрос также отсутствует.

Как пояснил изданию один из бывших должностных лиц ФГИУ, согласно уставу предприятия вопрос смены руководства является компетенцией не акционеров, а наблюдательного совета предприятия.

"То, что этот вопрос фигурировал в первоочередной редакции повестки дня, означает, что кто-то допустил грубую ошибку, когда готовил соответствующее письмо", — говорит собеседник.

Он также отметил, что не исключает сценария, при котором руководитель завода будет изменен сразу после назначения нового состава наблюдательного совета.

Об Одесском припортовом заводе

Одесский припортовый завод является уникальным предприятием, специализирующимся на производстве удобрений, в частности, аммиака и карбамида. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалицкого лимана, в 35 км от Одессы.

Общая площадь территории, занимаемая заводом составляет 251,41 га, 67,86 га, находится в аренде. После начала полномасштабного вторжения завод работал частично. Входит в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Согласно данным ресурса YouControl, выручка ОПЗ в 2025 году упала в 2,7 раза – до 328,7 млн грн, а чистый убыток сократился в 2,3 раза – до 807,4 млн грн.