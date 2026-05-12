Фонд держмайна переніс збори ОПЗ на 21 травня і змінив порядок денний

Фонд держмайна переніс збори акціонерів Одеського припортового заводу на 21 травня. Ключове питання порядку денного — припинення повноважень чинного складу наглядової ради та обрання нового. Про це йде мова в повідомленні акціонерам, текст якого є у розпорядженні Delo.ua .

Фонд, як мажоритарний акціонер, якому належить 99,57% статутного капіталу ОПЗ, скористався правом внести зміни до проєкту порядку денного зборів та включив три нові питання: внесення змін до статуту товариства, затвердження нового положення про наглядову раду та врегулювання умов договорів з її членами, включно з розміром винагороди. Голосування проводитиметься дистанційно.

Ключові пункти порядку денного:

Затвердження фінансових результатів за 2024–2025 роки та порядку покриття збитків.

Попереднє схвалення договорів на постачання природного газу на 2026–2027 роки на суму до 20 млрд грн.

Попереднє схвалення договорів на реалізацію власної продукції на 2026–2027 роки на суму до 20 млрд грн.

Внесення змін до статуту товариства.

Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Обрання нового складу наглядової ради.

Щодо зміни статуту та положення про наглядову раду на голосування виносяться по два альтернативні проєкти рішень. У кожному випадку другий варіант є редакцією, запропонованою ФДМУ.

Питання керівника відклали

Позачергові загальні збори акціонерів ОПЗ мали проходити з 25 квітня по 5 травня. На них планувалось з 18 травня припинити повноваження в.о. голови правління – директора ОПЗ Юрія Ковальського, який займає цю посаду з травня 2022 року та розірвати укладений з ним контракт від серпня 2024 року. А з 19 травня на цю посаду повинні були призначити Костянтина Шабуняєва, який з грудня 2022 року є членом правління – директором з персоналу та соціальних питань ОПЗ.

За даними Єдиного реєстру судових рішень у квітні один з міноритарних акціонерів звернувся до Господарського суду Києва та просив суд заборонити акціонерам чинити дії щодо зміни керівника підприємства. Однак суд на засіданні 23 квітня відхилив цей позов.

Однак, як повідомили Delo.ua два джерела близькі до менеджменту підприємства збори перенесли на 21 травня, виключивши з порядку денного рішення про зміну керівника підприємства. В листі щодо загальних зборів на 21 травня це питання також відсутнє.

Як пояснив виданню один з колишніх посадовців ФДМУ, згідно зі статутом підприємства питання зміни керівництва є компетенцією не акціонерів, а наглядової ради підприємства.

"Те що це питання фігурувало в першочерговій редакції порядку денного, означає що хтось допустив грубу помилку, коли готував відповідний лист", — каже співрозмовник.

Він також зазначив, що не виключає сценарію, за якого керівника заводу буде змінено одразу з після призначення нового складу наглядової ради.

Про Одеський припортовий завод

Одеський припортовий завод є унікальним підприємством, що спеціалізується на виробництві добрив, зокрема аміаку та карбаміду. Підприємство розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, за 35 км від Одеси.

Загальна площа території, яку займає завод становить 251,41 га, 67,86 га, перебуває в оренді. Після початку повномасштабного вторгнення завод працював частково. Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.

Згідно з даними ресурсу YouControl,виручка ОПЗ у 2025 році впала у 2,7 рази – до 328,7 млн грн, а чистий збиток скоротився у 2,3 рази – до 807,4 млн грн.