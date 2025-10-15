Запланована подія 2

Фонд госимущества приостановил передачу земель Академии аграрных наук для субаренды

Продолжаются переговоры по передаче земель для субаренды / Depositphotos

Фонд госимущества приостановил передачу земель Национальной академии аграрных наук в государственное предприятие "Резерв". В настоящее время стороны ведут переговоры по поиску компромиссного решения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Фонда госимущества Игорь Тимошенко в комментарии Укринформу.

По его словам, любой проект решения нормативного характера требует согласования, но академия его не поддержала, хотя и прошли "горячие дискуссии".

Учитывая сложности с выводом проекта на этап подписания, было решено приостановить этот процесс и сосредоточиться на землях, которые находятся в управлении Фонда госимущества.

Пока никакие новые участки, относительно которых есть возражения, в систему "Земельного банка"   не включаются. Ведется только работа с землями, которые находятся в распоряжении государственных предприятий под управлением ФГИУ.

Ярослав Ярославский, гендиректор ООО "Государственный земельный банк", уточнил, что в общей сложности в распоряжении НААН находятся около 277 тыс. га. Однако пока нет точного понимания, какие именно участки реально используются для научной деятельности, а какие – неэффективно или вообще посторонними лицами.

Именно поэтому ФГИ обратился в академию с просьбой самостоятельно определить перечень участков, которые критически необходимы для исследований.

В Фонде госимущества подчеркнули, что стремятся избегать конфликтов и планируют действовать в рамках компромисса, поэтому коммуникация между сторонами продолжается.

Ранее земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 135,2 тыс. га, находящиеся в ведении Национальной академии аграрных наук, планировали передать ГП "Резерв", являющееся вторым оператором проекта "Земельный банк".

В ФГИУ убеждали, что речь идет исключительно о находящихся в пользовании землях, но не имеющих подтверждения относительно их научного назначения. На основе анализа было определено 1736 участков общей площадью 135 тыс. га. В этот перечень не входят участки, реально используемые для полевых исследований, животноводства или образования.

Автор:
Татьяна Бессараб