Фонд держмайна призупинив передачу земель Академії аграрних наук для суборенди

Фонд держмайна призупинив передачу земель Національної академії аграрних наук до державного підприємства “Резерв”. Наразі сторони ведуть перемовини з пошуку компромісного рішення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Фонду держмайна Ігор Тимошенко у коментарі Укрінформу.

За його словами, будь-який проєкт рішення нормативного характеру вимагає погодження, але академія його не підтримала, хоча й відбулися "палкі дискусії".

З огляду на складнощі з виведенням проєкту на етап підписання, було вирішено призупинити цей процес і натомість зосередитись на землях, які перебувають в управлінні Фонду держмайна.

Наразі жодні нові ділянки, щодо яких є заперечення, у систему "Земельного банку" не включаються. Ведеться лише робота з землями, що перебувають у розпорядженні державних підприємств під управлінням ФДМУ.

Ярослав Ярославський, гендиректор ТОВ "Державний земельний банк", уточнив, що загалом у розпорядженні НААН перебувають близько 277 тис. га. Однак наразі немає точного розуміння, які саме ділянки реально використовуються для наукової діяльності, а які - неефективно або взагалі сторонніми особами.

Саме тому ФДМУ звернувся до академії з проханням самостійно визначити перелік ділянок, які критично необхідні для досліджень.

У Фонді держмайна наголосили, що прагнуть уникати конфліктів і планують діяти в межах компромісу, тож комунікація між сторонами триває.

Раніше землі сільськогосподарського призначення загальною площею 135,2 тис. га, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук, планували передати ДП "Резерв", що є другим оператором проєкту "Земельний банк".

У ФДМУ переконували, що мова йде виключно про землі, які перебувають у користуванні, але не мають підтвердження щодо їхнього наукового призначення. На основі аналізу було визначено 1 736 ділянок загальною площею 135 тис. га. В цей перелік не входять ділянки, які реально використовуються для польових досліджень, тваринництва чи освіти.