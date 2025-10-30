Фонд развития инноваций сможет закупать военные технологии без стандартных процедур

Фонд развития инноваций сможет закупать специальные инновационные технологии, в частности робототехнику, беспилотные системы и разработки двойного и военного назначения, без применения стандартных процедур закупок, предусмотренных законодательством.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

29 октября Кабинет министров Украины принял изменения в пункт 9 "Особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков" на период действия военного положения и в течение 90 дней после его прекращения или отмены.

Конфигурации касаются закупок, нужных для обеспечения деятельности экспериментального подразделения Next.

Заместитель министра экономики Андрей Телюпа отметил, что разработка и тестирование боевых дронов, наземных роботов и водных платформ требует быстрой и гибкой поставки компонентов. Традиционные закупочные процедуры подразумевают конкурентность, а для реалий фронта необходимо осуществлять закупки преимущественно у производителей.

Упрощение позволит фонду напрямую получать необходимые технологии и оборудование для ускоренного тестирования, адаптации и передачи военным.

"Это усилит наше технологическое преимущество и поможет сохранить жизнь защитников", - добавил он.

Указывается, что порядок и условия проведения закупок во время военного положения определены постановлением Кабинета министров Украины №1178 от 12 октября 2022 года. Документ запрещает закупки у граждан и компаний государств-агрессоров и закрепляет принципы прозрачности, добросовестной конкуренции и эффективного использования средств.

Заметим, что Минобороны активно цифровизирует систему оборонных закупок. В рамках этого процесса идет разработка информационно-коммуникационной системы для поддержания государственного гарантирования качества продукции оборонно-промышленного комплекса.