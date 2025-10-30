Фонд розвитку інновацій зможе закуповувати військові технології без стандартних процедур

Фонд розвитку інновацій зможе закуповувати спеціальні інноваційні технології, зокрема робототехніку, безпілотні системи та розробки подвійного і військового призначення, без застосування стандартних процедур закупівель, передбачених законодавством.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

29 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив зміни до пункту 9 "Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників" на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення або скасування.

Зміни стосуються закупівель, необхідних для забезпечення діяльності експериментального підрозділу Next.

Заступник міністра економіки Андрій Телюпа зазначив, що розробка і тестування бойових дронів, наземних роботів та водних платформ потребує швидкого та гнучкого постачання компонентів. Традиційні закупівельні процедури передбачають конкурентність, а для реалій фронту необхідно здійснювати закупівлі переважно у виробників.

Спрощення дозволить фонду напряму отримувати необхідні технології та обладнання для прискореного тестування, адаптації та передачі військовим.

"Це посилить нашу технологічну перевагу і допоможе зберегти життя захисників", - додав він.

Зазначається, що порядок і умови проведення закупівель під час воєнного стану визначені постановою Кабінету міністрів України №1178 від 12 жовтня 2022 року. Документ забороняє закупівлі у громадян та компаній держав-агресорів і закріплює принципи прозорості, добросовісної конкуренції та ефективного використання коштів.

Зауважимо, що Міноборони активно цифровізує систему оборонних закупівель. У межах цього процесу триває розробка інформаційно-комунікаційної системи для підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу.