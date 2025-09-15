Франция угрожает заблокировать "паспортизацию" лицензий на криптовалюту: что это значит для рынка ЕС

Франция предупредила, что может заблокировать деятельность некоторых криптовалютных фирм, даже если у них есть лицензия в других странах Евросоюза. Этот шаг является частью усилий, направленных на передачу надзора за крупными игроками рынка центральному европейскому регулятору ценных бумаг.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Французский финансовый надзорный орган, AMF, обеспокоен тем, что криптокомпании могут искать юрисдикции с менее строгими требованиями, чтобы получить лицензию. Ведь по новым правилам ЕС компании могут использовать одну лицензию в качестве "паспорта" для работы во всех 27 странах блока.

Пробелы в надзоре за крипторинком

Новые правила, вступившие в силу в этом году, уже выявили серьезные несоответствия. Регуляторы в мире давно предупреждают, что неконтролируемая криптоиндустрия может дестабилизировать рынки и нанести ущерб инвесторам.

Франция вместе с Италией и Австрией призывает Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) взять на себя надзор за крупными криптовалютными компаниями. Французский регулятор не исключает использование "атомного оружия" - возможности обжаловать "паспортизацию" лицензии, выданной другим государством-членом.

По словам президентки AMF, Мари-Анн Барбат-Лайани, криптоплатформы ищут "слабое звено" среди регуляторов, чтобы получить лицензию с меньшим количеством требований.

Напомним, по прогнозу аналитиков британского международного финансового конгломерата Standard Chartered, цена криптовалюты Ethereum (ETH) может достичь $7500 к концу 2025 года.