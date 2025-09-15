Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Франція погрожує заблокувати "паспортизацію" ліцензій на криптовалюту: що це означає для ринку ЄС

криптовалюта
Франція погрожує обмежити дію "криптопаспортів". / Freepik

Франція попередила, що може заблокувати діяльність деяких криптовалютних фірм, навіть якщо вони мають ліцензію в інших країнах Євросоюзу. Цей крок є частиною зусиль, спрямованих на передачу нагляду за великими гравцями ринку центральному європейському регулятору цінних паперів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Французький фінансовий наглядовий орган, AMF, стурбований, що криптокомпанії можуть шукати юрисдикції з менш суворими вимогами, щоб отримати ліцензію. Адже за новими правилами ЄС, компанії можуть використовувати одну ліцензію як "паспорт" для роботи у всіх 27 країнах блоку.

Прогалини в нагляді за крипторинком

Нові правила, що набули чинності цього року, вже виявили серйозні невідповідності. Регулятори у світі давно попереджають, що неконтрольована криптоіндустрія може дестабілізувати ринки та завдати шкоди інвесторам.

Франція, разом з Італією та Австрією, закликає Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) взяти на себе нагляд за великими криптовалютними компаніями. Французький регулятор не виключає використання "атомної зброї" — можливості оскаржити "паспортизацію" ліцензії, виданої іншою державою-членом.

За словами президентки AMF, Марі-Анн Барбат-Лайані, криптоплатформи шукають "слабку ланку" серед регуляторів, щоб отримати ліцензію з меншою кількістю вимог.

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків британського міжнародного фінансового конгломерату Standard Chartered, ціна криптовалюти Ethereum (ETH) може сягнути $7500 до кінця 2025 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук