Французские военно-морские силы в Средиземном море остановили и осмотрели направлявшийся из России нефтяной танкер, подпадавший под международные санкции и подозревавшийся в плавании под чужим флагом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона.

Он подчеркнул, что Париж не допустит нарушений санкционного режима.

Операция была проведена в открытом море при поддержке нескольких союзников Франции и в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

После осмотра судно было перенаправлено, а по инциденту начато судебное расследование.

"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций", — заявил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что деятельность так называемого "теневого флота" напрямую способствует финансированию войны агрессии России против Украины, и борьба с такими схемами является частью совместных усилий партнеров Украины.

Добавим, доходы России от нефти и газа в январе 2026 года будут на 46% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составят примерно до 420 млрд рублей ($5,41 млрд), что является самым низким показателем с августа 2020 года.