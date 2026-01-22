Франція затримала підсанкційний танкер із російською нафтою

Французькі військово-морські сили у Середземному морі зупинили та оглянули нафтовий танкер, що прямував з Росії, підпадав під міжнародні санкції та підозрювався у плаванні під чужим прапором.

Про це інформує Delo.ua з посиланням допис президента Франції Еммануеля Макрона.

Він наголосив, що Париж не допустить порушень санкційного режиму.

Операція була проведена у відкритому морі за підтримки кількох союзників Франції та у суворій відповідності до Конвенції ООН з морського права.

Після огляду судно було перенаправлено, а щодо інциденту розпочато судове розслідування.

"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій", — заявив Макрон.

Президент Франції підкреслив, що діяльність так званого "тіньового флоту" безпосередньо сприяє фінансуванню війни агресії Росії проти України, і боротьба з такими схемами є частиною спільних зусиль партнерів України.

Додамо, доходи Росії від нафти й газу у січні 2026 року будуть на 46% меншими, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, і становитимуть приблизно до 420 млрд рублів ($5,41 млрд), що є найнижчим показником з серпня 2020 року.