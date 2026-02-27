"Галс Агро" выпустила первый в Украине "зеленый" сахар на биометане

Компания "Галс Агро" впервые в Украине использовала биометан вместо природного газа для производства сахара. Продукт получил официальные сертификаты подтверждения происхождения, соответствующего климатической политике Европейского Союза.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Latifundist.

Директор компании Сергей Кравчук на конференции Forbes Agro 2026 рассказал, что биометан подали непосредственно на сахарный завод, а производимый сахар получил соответствующее подтверждение происхождения по сертификатам.

"Мы первые, кто в этом году использовал биометан для производства сахара. Мы его подали на наш сахарный завод и у нас сегодня официально по сертификатам есть "зеленый" сахар, чего в Европе, наверное, нет", - отметил он.

Производство сахара с использованием биометана полностью коррелируется с экологической стратегией Евросоюза, направленной на постепенный отказ от ископаемого топлива. В настоящее время большинство сахарных заводов в странах ЕС продолжает использовать природный газ для обеспечения энергетических потребностей предприятий.

По словам руководителя "Галс Агро", широкое внедрение биометана в Европе сдерживается отсутствием имплементации единого реестра во всех странах-членах ЕС. Это создает технические препятствия для свободного обращения топлива. Тем не менее, Украина демонстрирует более высокую скорость в вопросах цифровизации и внедрения механизмов контроля происхождения возобновляемых газов, что дает отечественным производителям преимущество на международном рынке.

О "Галс Агро"

ООО "Галс Агро" ( Gals Agro ) – это инновационная агропромышленная компания полного цикла, охватывающая все этапы производства – от выращивания до переработки и генерации возобновляемой энергии. В 2000 году компания приобрела контрольные пакеты акций АО " Городище-Пустоваровский сахарный завод " в Киевской области и АО " Линовицкий сахаркомбинат " Красный " в Черниговской .

В настоящее время обязательная мощность переработки сахарной свеклы на предприятиях "Галс Агро" составляет 7 000 тонн .



По данным Y oucontrol, конечными бенефициарными владельцами общества являются Сергей Кравчук , Вадим Вайспапир , Михаил Евстратов , Владимир и Николай Гавриленко .

Напомним, компания "Галс Агро", владеющая двумя биометановыми заводами, в прошлом году экспортировала более 75 тыс. кубометров биометана собственного производства.