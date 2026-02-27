"Галс Агро" випустила перший в Україні "зелений" цукор на біометані

Компанія "Галс Агро" вперше в Україні використала біометан замість природного газу для виробництва цукру. Продукт отримав офіційні сертифікати підтвердження походження, що відповідає кліматичній політиці Європейського Союзу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Latifundist.

Директор компанії Сергій Кравчук на конференції Forbes Agro 2026 розповів, що біометан подали безпосередньо на цукровий завод, а вироблений цукор отримав відповідне підтвердження походження за сертифікатами.

"Ми перші, хто в цьому році використав біометан для виробництва цукру. Ми його подали на наш цукровий завод і в нас сьогодні офіційно по сертифікатах є «зелений» цукор, чого в Європі, напевно, нема", — зазначив він.

Виробництво цукру з використанням біометану повністю корелюється з екологічною стратегією Євросоюзу, спрямованою на поступову відмову від викопного палива. Наразі більшість цукрових заводів у країнах ЄС продовжують використовувати природний газ для забезпечення енергетичних потреб підприємств.

За словами керівника "Галс Агро", широке впровадження біометану в Європі стримується відсутністю імплементації єдиного реєстру в усіх країнах-членах ЄС. Це створює технічні перепони для вільного обігу палива. Попри це, Україна демонструє вищу швидкість у питаннях цифровізації та впровадження механізмів контролю походження відновлюваних газів, що дає вітчизняним виробникам перевагу на міжнародному ринку.

Про "Галс Агро"

ТОВ "Галс Агро" (Gals Agro) — це інноваційна агропромислова компанія повного циклу, яка охоплює всі етапи виробництва — від вирощування до переробки та генерації відновлюваної енергії. У 2000 році компанія придбала контрольні пакети акцій АТ "Городище-Пустоварівський цукровий завод" у Київський області та АТ "Линовицький цукрокомбінат "Красний" у Чернігівській.

Наразі добова потужність переробки цукрового буряку на підприємствах "Галс Агро" становить 7 000 тонн.



За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарними власниками товариства є Сергій Кравчук, Вадим Вайспапір, Михайло Євстратов, Володимир та Микола Гавриленко.

Нагадаємо, компанія "Галс Агро", яка володіє двома біометановими заводами, торік експортувала понад 75 тис. кубометрів біометану власного виробництва.