GameStop хочет купить eBay за 56 миллиардов долларов

Американский ритейлер видеоигр GameStop направил официальное предложение по покупке маркетплейса eBay по цене около 56 млрд долларов.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Wall Street Journal.

В настоящее время компания уже владеет долей в 5% акций eBay и предлагает выкупить оставшиеся по цене 125 долларов за акцию. Соглашение предусматривает оплату половины суммы наличными, а остальная часть — акциями GameStop.

Стратегия трансформации маркетплейса

Райан Коэн рассчитывает превратить eBay в полноценного конкурента Amazon с капитализацией в сотни миллиардов долларов.

Ключевые идеи развития:

Объединение сетей: интеграция офлайн-магазинов GameStop с онлайн-платформой eBay.

Логистические хабы: использование физических точек ритейлера в качестве центров сбора и проверки товаров.

Новые форматы: развитие направления live commerce для продажи товаров во время прямых эфиров.

Для реализации сделки GameStop уже получил предварительное согласие от TD Bank на финансирование в размере до 20 млрд долларов. Дополнительный капитал планируется привлечь от внешних инвесторов и суверенных фондов.

Вызовы и скепсис аналитиков

Рыночные эксперты обращают внимание на существенную разницу в капитализации: GameStop оценивается в 12 млрд долларов, тогда как eBay – в 46 млрд долларов до появления новости. Также часть аналитиков считает текущую стратегию eBay на рынке коллекционных товаров успешной и не видит потребности радикальных изменений.

Если совет директоров eBay отклонит предложение, Коэн не исключает начала прокси-борьбы за голоса акционеров.

