GameStop хоче купити eBay за 56 мільярдів доларів

GameStop хоче купити eBay за 56 мільярдів доларів / Unsplash

Американський ритейлер відеоігор GameStop направив офіційну пропозицію щодо купівлі маркетплейса eBay за ціною близько 56 млрд доларів.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Wall Street Journal.

Наразі компанія вже володіє часткою у 5% акцій eBay та пропонує викупити решту за ціною 125 доларів за акцію. Угода передбачає оплату половини суми готівкою, а іншої частини — акціями GameStop.

Стратегія трансформації маркетплейса

Раян Коен розраховує перетворити eBay на повноцінного конкурента Amazon із капіталізацією в сотні мільярдів доларів.

Ключові ідеї розвитку:

  • Об'єднання мереж: інтеграція офлайн-магазинів GameStop з онлайн-платформою eBay.
  • Логістичні хаби: використання фізичних точок ритейлера як центрів збору та перевірки товарів.
  • Нові формати: розвиток напрямку live commerce для продажу товарів під час прямих ефірів.

Для реалізації угоди GameStop уже отримав попередню згоду від TD Bank на фінансування у розмірі до 20 млрд доларів. Додатковий капітал планують залучити від зовнішніх інвесторів та суверенних фондів.

Виклики та скепсис аналітиків

Ринкові експерти звертають увагу на суттєву різницю в капіталізації: GameStop оцінюється у 12 млрд доларів, тоді як eBay — у 46 млрд доларів до появи новини. Також частина аналітиків вважає поточну стратегію eBay на ринку колекційних товарів успішною і не бачить потреби у радикальних змінах.

Якщо рада директорів eBay відхилить пропозицію, Коен не виключає початку проксі-боротьби за голоси акціонерів.

Нагадаємо, Китай заблокував угоду Meta на 2 мільярди доларів. Пекін зупинив продаж ШІ-платформи Manus. Китайські регулятори заборонили корпорації придбати платформу штучного інтелекту, назвавши це захистом власної технологічної бази в умовах конкуренції зі США.

Максим Кольц