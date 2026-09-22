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Гарантийное письмо инвестора станет частью плана возобновления страховщика: предложение НБУ

НБУ
НБУ предлагает страховщикам подавать гарантийные письма инвесторов / НБУ

Национальный банк Украины предлагает изменить требования к подготовке и обновлению планов непрерывной деятельности, возобновлению деятельности и финансированию страховщиков.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Гарантийное письмо инвестора

Одним из основных предложенных изменений является введение требования по предоставлению страховщиком в НБУ гарантийного письма (письма о намерениях) инвестора. Такой документ должен стать неотъемлемой частью плана возобновления деятельности или плана финансирования, если предусмотренные меры плана будут реализовываться на средства инвесторов.

В частности, гарантийное письмо потребуется в случае, если план предусматривает:

  • увеличение уставного капитала страховщика;
  • выкуп активов, не относящихся к приемлемым активам для расчета регулятивного капитала;
  • привлечение средств через субординированный долг.

В соответствии с проектом инвестор в гарантийном письме должен подтвердить намерение обеспечить выполнение предусмотренных планом мероприятий в определенных объемах и установленные сроки.

Кроме того, документ должен содержать информацию об источниках финансирования. Инвестор также должен будет обязаться предоставить документы, необходимые для согласования плана и реализации мер, направленных на восстановление финансового состояния страховщика.

Проект постановления также предусматривает утверждение отдельной формы гарантийного письма инвестора.

Замечания и предложения по проекту НБУ предлагает предоставить в рамках процедуры общественного обсуждения.

Напомним, Национальный банк отменил переходное послабление, позволявшее страховщикам во время военного положения учитывать как приемлемые активы средства в банках-резидентах, не выполняющих отдельные пруденциальные нормативы. Новые правила вступят в силу с 1 октября 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько

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