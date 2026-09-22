Гарантійний лист інвестора стане частиною плану відновлення страховика: пропозиція НБУ

Національний банк України пропонує змінити вимоги до підготовки та оновлення планів безперервної діяльності, відновлення діяльності та фінансування страховиків.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Гарантійний лист інвестора

Однією з основних запропонованих змін є запровадження вимоги щодо подання страховиком до НБУ гарантійного листа (листа про наміри) інвестора. Такий документ має стати невід’ємною частиною плану відновлення діяльності або плану фінансування, якщо передбачені заходи плану реалізовуватимуться за кошти інвесторів.

Зокрема, гарантійний лист буде потрібен у разі, якщо план передбачає:

збільшення статутного капіталу страховика;

викуп активів, які не належать до прийнятних активів для розрахунку регулятивного капіталу;

залучення коштів через субординований борг.

Відповідно до проєкту, інвестор у гарантійному листі має підтвердити намір забезпечити виконання передбачених планом заходів у визначених обсягах та встановлені строки.

Крім того, документ має містити інформацію про джерела фінансування. Інвестор також повинен буде зобов’язатися надати документи, необхідні для погодження плану та реалізації заходів, спрямованих на відновлення фінансового стану страховика.

Проєкт постанови також передбачає затвердження окремої форми гарантійного листа інвестора.

Зауваження та пропозиції до проєкту НБУ пропонує надати в межах процедури громадського обговорення.

Нагадаємо, Національний банк скасував перехідне послаблення, яке дозволяло страховикам під час воєнного стану враховувати як прийнятні активи кошти в банках-резидентах, що не виконують окремі пруденційні нормативи. Нові правила набудуть чинності 1 жовтня 2026 року.