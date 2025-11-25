Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Наличный курс:

USD

42,60

42,48

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Газ на авто: какие модели чаще всего переоборудовали на ГБО в октябре 2025 года

autogas
На какие авто украинцы ставят ГБО / Depositphotos

В октябре 2025 года на ГБО чаще всего переоборудовали старые европейские и американские автомобили с большими атмосферными двигателями. Для них это не просто экономия, а единственная возможность сделать эксплуатацию двигателя объемом свыше 2,5–3 литров экономически оправданной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой нааналитиков Института исследований авторынка.

В этом году рынок инсталляций ГБО демонстрирует стабильные, но низкие темпы (1000–1200 установок ежемесячно). Если раньше главным драйвером была почти двойная экономия на горючем, то сейчас разница в денежном измерении не столь значительна.

Сейчас разница в стоимости 100 км пути на газе и бензине составляет всего около 130 грн, что равняется двум кофе на АЗС.

Фото 2 — Газ на авто: какие модели чаще всего переоборудовали на ГБО в октябре 2025 года
Динамика установки ГБО

Среди лидеров - Skoda (ранние выпуски), Renault и ряд "американцев" (Toyota, Ford, Nissan, Jeep и т.д.).

Фото 3 — Газ на авто: какие модели чаще всего переоборудовали на ГБО в октябре 2025 года
Топ марок, которые чаще всего переоборудовали в октябре 2025 года

Топ-10 моделей, которые чаще всего переоборудованы в ГБО, четко делится на две категории: массовые кроссоверы/седаны из Америки и проверенные годами "рабочие лошадки".

Лидеры, такие как Skoda Octavia, VW Golf и Passat, подтверждают, что владельцы европейской классики рассматривают газ как надежную долговременную инвестицию. Рядом с ними традиционно самые дешевые в эксплуатации Daewoo Lanos и Chevrolet Aveo.

Фото 4 — Газ на авто: какие модели чаще всего переоборудовали на ГБО в октябре 2025 года
Топ-10 моделей установки ГБО

По мнению аналитиков, небольшая разница в цене между LPG и бензином больше не делает ГБО столь привлекательным. Эта проблема усугубляется распространением двигателей прямого впрыска, на которые устанавливать газовое оборудование сложно и дорого. Кроме того, на горизонте появляются электромобили, предлагающие более совершенное решение для экономии.

Напомним, в сентябре автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.

Автор:
Татьяна Бессараб