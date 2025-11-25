Газ на авто: какие модели чаще всего переоборудовали на ГБО в октябре 2025 года

В октябре 2025 года на ГБО чаще всего переоборудовали старые европейские и американские автомобили с большими атмосферными двигателями. Для них это не просто экономия, а единственная возможность сделать эксплуатацию двигателя объемом свыше 2,5–3 литров экономически оправданной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой нааналитиков Института исследований авторынка.

В этом году рынок инсталляций ГБО демонстрирует стабильные, но низкие темпы (1000–1200 установок ежемесячно). Если раньше главным драйвером была почти двойная экономия на горючем, то сейчас разница в денежном измерении не столь значительна.

Сейчас разница в стоимости 100 км пути на газе и бензине составляет всего около 130 грн, что равняется двум кофе на АЗС.

Динамика установки ГБО

Среди лидеров - Skoda (ранние выпуски), Renault и ряд "американцев" (Toyota, Ford, Nissan, Jeep и т.д.).

Топ марок, которые чаще всего переоборудовали в октябре 2025 года

Топ-10 моделей, которые чаще всего переоборудованы в ГБО, четко делится на две категории: массовые кроссоверы/седаны из Америки и проверенные годами "рабочие лошадки".

Лидеры, такие как Skoda Octavia, VW Golf и Passat, подтверждают, что владельцы европейской классики рассматривают газ как надежную долговременную инвестицию. Рядом с ними традиционно самые дешевые в эксплуатации Daewoo Lanos и Chevrolet Aveo.

Топ-10 моделей установки ГБО

По мнению аналитиков, небольшая разница в цене между LPG и бензином больше не делает ГБО столь привлекательным. Эта проблема усугубляется распространением двигателей прямого впрыска, на которые устанавливать газовое оборудование сложно и дорого. Кроме того, на горизонте появляются электромобили, предлагающие более совершенное решение для экономии.

Напомним, в сентябре автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.