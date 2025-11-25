Газ на авто: які моделі найчастіше переобладнували на ГБО у жовтні 2025 року

У жовтні 2025 року на ГБО найчастіше переобладнували старі європейські та американські авто з великими атмосферними двигунами. Для них це не просто економія, а єдина можливість зробити експлуатацію двигуна об’ємом понад 2,5–3 л економічно виправданою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Цього року ринок інсталяцій ГБО демонструє стабільні, але низькі темпи (1000–1200 установок щомісяця). Якщо раніше головним драйвером була майже подвійна економія на пальному, то зараз різниця в грошовому вимірі не така значна.

Зараз різниця у вартості 100 км шляху на газі та бензині становить лише близько 130 грн, що дорівнює двом кавам на АЗС.

Динаміка встановлення ГБО

Серед лідерів — Skoda (ранні випуски), Renault та низка "американців" (Toyota, Ford, Nissan, Jeep тощо).

Топ марок, які найчастіше переобладнували у жовтні 2025 року

Топ-10 моделей, які найчастіше переобладнують на ГБО, чітко ділиться на дві категорії: масові кросовери/седани з Америки та перевірені роками "робочі конячки".

Лідери, такі як Skoda Octavia, VW Golf та Passat, підтверджують, що власники європейської класики розглядають газ як надійну довготривалу інвестицію. Поруч із ними — традиційно найдешевші в експлуатації Daewoo Lanos та Chevrolet Aveo.

Топ-10 моделей встановлення ГБО

На думку аналітиків, невелика різниця в ціні між LPG та бензином більше не робить ГБО настільки привабливим. Ця проблема посилюється поширенням двигунів прямого впорскування, на які встановлювати газове обладнання складно та дорого. Крім того, на горизонті з'являються електромобілі, які пропонують більш досконале рішення для економії.

Нагадаємо, у вересні автопарк країни поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 27% більше, ніж торік.