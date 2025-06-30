Сколько стоит газ в июле: цены от поставщиков

Украинские поставщики обнародовали цены на природный газ в июле. Базовые годовые тарифы остались без изменений, в то время как месячная рыночная стоимость выросла и превысит 30 грн за кубометр.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ГазПравды.

Сколько стоит газ в июле

На рынке поставок природного газа для бытовых потребителей сейчас работает девять компаний, пять из которых предлагают как годовые, так и месячные (рыночные) тарифы. В июле рыночная цена газа выросла и колеблется от 8,46 до 30,55 грн за кубометр — почти на 5 грн больше, чем в июне.

В то же время, базовыми для потребителей остаются годовые тарифные предложения. Их диапазон – от 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Большинство украинских домохозяйств — более 98%, или более 12 миллионов потребителей — обслуживаются Газоснабжающей компанией "Нафтогаз Украины" по фиксированной цене 7,96 грн за кубометр.

Поэтому рост месячных тарифов не отразится на счетах подавляющего большинства потребителей, поскольку компании не имеют права автоматически переводить клиентов с годового тарифа на месячный. Цена 7,96 грн будет оставаться в силе по меньшей мере до 30 апреля 2026 года.

Цены на природный газ в июле 2025 года:

1. ООО "Энерджи Трейд Груп": годовая цена – 7,799 грн/куб; месячная цена – 9,977 грн/куб.

годовая цена – 7,799 грн/куб; месячная цена – 9,977 грн/куб. 2. ООО "ГК "Нефтегаз Украины": годовая цена — 7,96 грн/куб; месячная цена — отсутствует.

годовая цена — 7,96 грн/куб; месячная цена — отсутствует. 3. ООО "Тернопольоблгаз Сбыт": годовая цена – 7,96 грн/куб; месячная цена: отсутствует.

годовая цена – 7,96 грн/куб; месячная цена: отсутствует. 4. ООО "Прикарпат Энерго Трейд": годовая цена – 7,98 грн/куб: месячная цена – отсутствует.

годовая цена – 7,98 грн/куб: месячная цена – отсутствует. 5. ООО "Галнефтегаз" (ЧП "ОККО Контракт") – годовая цена — 7,99 грн/куб (действует до 31.08.2025); месячная цена – отсутствует.

– годовая цена — 7,99 грн/куб (действует до 31.08.2025); месячная цена – отсутствует. 6. ООО "Львовэнергосбыт": годовая цена — 8,20 грн/ку; месячная цена – 30,55 грн/куб.

годовая цена — 8,20 грн/ку; месячная цена – 30,55 грн/куб. 7. ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO): годовая цена – 8,46 грн/куб; месячная цена – 8,46 грн/куб.

годовая цена – 8,46 грн/куб; месячная цена – 8,46 грн/куб. 8. ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO): годовая цена: 8,46 грн/куб; месячная цена – 8,46 грн/куб.

годовая цена: 8,46 грн/куб; месячная цена – 8,46 грн/куб. 9. ООО "Ритейл Сервис" (ТМ "СветГаз") : годовая цена — 9,99 грн/куб; месячная цена – 24,99 грн/куб.

В июле 2025 года самую низкую годовую цену на газ предлагает ООО "Энерджи Трейд Групп" — 7,799 грн за кубометр, а самую высокую — ООО "Ритейл Сервис" (ТМ "СветГаз") с тарифом 9,99 грн.

Среди месячных (рыночных) тарифов самая низкая цена — 8,46 грн за кубометр — установили компании YASNO ("Киевские энергетические услуги" и "Днепровские энергетические услуги"), тогда как самое высокое предложение принадлежит ООО "Львовэнергосбыт" — 30,55 грн за кубометр.

Напомним, в январе Кабмин упразднил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.