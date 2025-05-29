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Тарифы на природный газ в июне: сколько будут платить украинцы
Украинские поставщики газа обнародовали цены на июнь 2025 года. Годовые тарифы остаются стабильными: компания "Нафтогаз Украины", обслуживающая более 98% бытовых потребителей, сохраняет стоимость кубометра на уровне 7,96 грн. Цены других поставщиков варьируются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ГазПравды.
Сколько стоит газ в июне
Годовые тарифы:
Стоимость одного кубометра природного газа для населения от Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в июне останется неизменной — 7,96 грн. Этот тариф продолжает действовать для большинства потребителей, ведь компания обеспечивает газом около 98% бытовых клиентов, что составляет более 12 миллионов украинских семей.
Другие поставщики предлагают годовые тарифы, которые варьируются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.
Месячные тарифы на газ в июне варьируются от 8,46 до 25,00 грн за кубометр, что обусловлено колебаниями на рынке.
На рынке представлены девять поставщиков, пятеро из которых предлагают как годовые, так и месячные ценовые предложения.
Впрочем, основными для бытовых потребителей остаются именно годовые тарифы. Поставщики не вправе в одностороннем порядке переводить клиентов с годового плана на месячный.
Цены на газ в июне 2025 года:
Годовые базовые тарифы (фиксированные с 1 мая 2025 по 30 апреля 2026) и коммерческие месячные предложения (переменные ежемесячно):
- Энерджи Трейд Групп : годовая — 7,799 грн/куб.м месячная — 9,977 грн/куб.м
- ГК "Нафтогаз Украины" : годовая — 7,96 грн/куб.м месячная — не предлагается
- Тернопольоблгаз сбыт : годовая — 7,96 грн/куб.м месячная — не предлагается
- Прикарпат Энерго Трейд : годовая — 7,98 грн/куб.м месячная — не предлагается
- Галнафтогаз/ОККО Контракт : годовая — 7,99 грн/куб.м (действует до 31 августа 2025) месячная — не предлагается
- Львовэнергосбыт : годовая — 8,20 грн/куб.м месячная — 25,00 грн/куб.м
- Киевские энергетические услуги (YASNO) : годовая — 8,46 грн/куб.м месячная — 8,46 грн/куб.м
- Днепровские энергетические услуги (YASNO) : годовая — 8,46 грн/куб.м месячная — 8,46 грн/куб.м
- Ритейл Сервис (СветГаз) : годовая — 9,99 грн/куб.м месячная — 20,99 грн/куб.м
В июне 2025 года самую низкую годовую цену на газ предлагает компания "Энерджи Трейд Групп" — 7,799 грн за кубометр. Среди месячных тарифов наиболее выгодными предложениями являются компании "Киевские энергетические услуги" (YASNO) и "Днепровские энергетические услуги" (YASNO), которые установили цену на уровне 8,46 грн за куб.
Наивысшую годовую цену предложила компания "Ритейл Сервис" (ТМ "СветГаз") — 9,99 грн за кубометр. А самый высокий месячный тариф в июне установила компания "Львовэнергосбыт" — 25,00 грн за кубометр.
Напомним, в январе Кабмин упразднил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.