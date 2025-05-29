Тарифы на природный газ в июне: сколько будут платить украинцы

Украинские поставщики газа обнародовали цены на июнь 2025 года. Годовые тарифы остаются стабильными: компания "Нафтогаз Украины", обслуживающая более 98% бытовых потребителей, сохраняет стоимость кубометра на уровне 7,96 грн. Цены других поставщиков варьируются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ГазПравды.

Сколько стоит газ в июне

Годовые тарифы:

Стоимость одного кубометра природного газа для населения от Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в июне останется неизменной — 7,96 грн. Этот тариф продолжает действовать для большинства потребителей, ведь компания обеспечивает газом около 98% бытовых клиентов, что составляет более 12 миллионов украинских семей.

Другие поставщики предлагают годовые тарифы, которые варьируются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Месячные тарифы на газ в июне варьируются от 8,46 до 25,00 грн за кубометр, что обусловлено колебаниями на рынке.

На рынке представлены девять поставщиков, пятеро из которых предлагают как годовые, так и месячные ценовые предложения.

Впрочем, основными для бытовых потребителей остаются именно годовые тарифы. Поставщики не вправе в одностороннем порядке переводить клиентов с годового плана на месячный.

Цены на газ в июне 2025 года:

Годовые базовые тарифы (фиксированные с 1 мая 2025 по 30 апреля 2026) и коммерческие месячные предложения (переменные ежемесячно):

Энерджи Трейд Групп : годовая — 7,799 грн/куб.м месячная — 9,977 грн/куб.м

: годовая — 7,799 грн/куб.м месячная — 9,977 грн/куб.м ГК "Нафтогаз Украины" : годовая — 7,96 грн/куб.м месячная — не предлагается

: годовая — 7,96 грн/куб.м месячная — не предлагается Тернопольоблгаз сбыт : годовая — 7,96 грн/куб.м месячная — не предлагается

: годовая — 7,96 грн/куб.м месячная — не предлагается Прикарпат Энерго Трейд : годовая — 7,98 грн/куб.м месячная — не предлагается

: годовая — 7,98 грн/куб.м месячная — не предлагается Галнафтогаз/ОККО Контракт : годовая — 7,99 грн/куб.м (действует до 31 августа 2025) месячная — не предлагается

: годовая — 7,99 грн/куб.м (действует до 31 августа 2025) месячная — не предлагается Львовэнергосбыт : годовая — 8,20 грн/куб.м месячная — 25,00 грн/куб.м

: годовая — 8,20 грн/куб.м месячная — 25,00 грн/куб.м Киевские энергетические услуги (YASNO) : годовая — 8,46 грн/куб.м месячная — 8,46 грн/куб.м

: годовая — 8,46 грн/куб.м месячная — 8,46 грн/куб.м Днепровские энергетические услуги (YASNO) : годовая — 8,46 грн/куб.м месячная — 8,46 грн/куб.м

: годовая — 8,46 грн/куб.м месячная — 8,46 грн/куб.м Ритейл Сервис (СветГаз) : годовая — 9,99 грн/куб.м месячная — 20,99 грн/куб.м

В июне 2025 года самую низкую годовую цену на газ предлагает компания "Энерджи Трейд Групп" — 7,799 грн за кубометр. Среди месячных тарифов наиболее выгодными предложениями являются компании "Киевские энергетические услуги" (YASNO) и "Днепровские энергетические услуги" (YASNO), которые установили цену на уровне 8,46 грн за куб.

Наивысшую годовую цену предложила компания "Ритейл Сервис" (ТМ "СветГаз") — 9,99 грн за кубометр. А самый высокий месячный тариф в июне установила компания "Львовэнергосбыт" — 25,00 грн за кубометр.

Напомним, в январе Кабмин упразднил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.